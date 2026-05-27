A Real Madrid múlt végén jelentette be, hogy a klub biztossága elfogadta Enrique Riquelme jelöltségét az elnöki posztra. A királyi klub így 20 év után rendezhet olyan elnökválasztást, amelyen egynél több jelölt küzd az elnöki pozícióért.
Riquelme a megújulóenergia-ipar egyik legismertebb spanyol szereplője, és ő az egyetlen komoly kihívója a jelenlegi elnöknek, Florentino Péreznek június 7-i madridi elnökválasztáson. A 37 éves üzletember a napokban csalódottságának adott hangot amiatt, hogy egyetlen Real-játékos sem került be a június 11-én kezdődő világbajnokságra készülő spanyol válogatott keretébe, ennek kapcsán pedig nem akármilyen ígéretet tett a szurkolóknak.
Nincs Real Madrid-játékos a vb-n? Az elnökjelölt már tudja a megoldást
Riquelme azt állította, hogy már előrehaladott tárgyalásokat folytat két sztárjátékossal, akik hajlandóak lennének a Real Madridhoz igazolni, ha ő kerülne hatalomra. Az egyik futballista állítólag tagja a spanyol válogatott vb-keretének, de neveket egyelőre nem hozott nyilvánosságra.
„A Real Madridnak egyetlen játékosa sincs ott a spanyol válogatottban. A 16 világbajnokságon, amelyen Spanyolország részt vett, soha nem fordult elő ilyen. Milyen mezek fogják a madridi szurkolók, vagy a gyerekeik nézni a világbajnokságot? Lamine Yamal mezében? Real Madrid-szurkolóként ez felháborító, de van megoldás. Ha én leszek a Real Madrid elnöke, akkor ide hozok egy olyan spanyol válogatott játékost, aki már játszott a világbajnokságon” – mondta az elnökjelölt a Cadena Copénak.
Riquelme kampányának középpontjában a „demokratikusabb Real Madrid” áll. Az üzletember szerint a klubnak új korszakra van szüksége, és vissza kell adni a döntési jogokat a klubtagoknak. Emellett modernizálná a sportirányítást és új sztárigazolásokkal erősítené meg a keretet.
A 79 éves Florentino Pérez ugyanakkor továbbra is a klub történetének legsikeresebb elnökének számít. Irányítása alatt a Real Madrid nyolcszor nyerte meg a spanyol bajnokságot, emellett többek között hétszer hódította el a Bajnokok Ligáját, hatszor az európai szuperkupát, ötször a klubvilágbajnokságot.
A klub háza táján jelenleg rendkívül feszült a helyzet, mivel a Real zsinórban második szezonban maradt trófea nélkül. Nem meglepő, hogy az elnökválasztásról már most úgy beszélnek Spanyolországban, mint a klub modern kori történetének egyik legfontosabb hatalmi harca.
