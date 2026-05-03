Zseniális gólt lőtt Szoboszlai Dominik a Manchester Unitednek – videó

Várni kell még a Barcelona címvédésére. A spanyol labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában a Real Madrid idegenben nyert 2-0-ra az Espanyol ellen, vagyis mindenképpen be kell húznia a következő heti El Clásicót, hogy még ne legyenek bajnokok a katalánok.

A spanyol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 34. fordulójában a Barcelona hozta a maga mérkőzését, így amennyiben a Real Madrid ezt nem teszi meg, úgy a katalánok négy fordulóval a vége előtt ünnepelhetnek bajnoki címet. A madridiak ellenfele az Espanyol volt, amely tétmérkőzést már régóta nem nyert, s mindössze öt ponttal helyezkedett a veszélyzóna fölött.

Vinícius Júnior két gólt is szállított a Real Madridnak
Fotó: JOSEP LAGO / AFP

A Real Madrid nem adott szívességet a riválisnak

Az első félidőben az Espanyol dolgozta ki a minőségibb helyzeteket, ráadásul Álvaro Arbeloának egy kényszercserét is végre kellett hajtania, amikor Ferland Mendy jelezte, hogy nem tudja folytatni a játékot. Aztán a fordulást követően Vinícius Júnior egy nagy szóló végén megszerezte a vezetést, majd a 66. percben megint betalált, szertefoszlatva ezzel a Barcelona reményeit a vasárnap esti fiesztára.

A brazil sztár közel járt a harmadik találathoz is, ám ez végül nem jött össze, végül a 84. percben cserélte le Arbeloa.

Mindez azt is jelenti, hogy a Real Madrid matematikailag még mindig lehet bajnok, de amennyiben nem tudja megverni a Barcelonát a vészesen közeledő El Clásicón, úgy a katalánok az ősi rivális ellen ünnepelhetik meg a címvédést.

