Óriási botrány robbant ki a Real Madridnál. A csapat két sztárja, az uruguayi Federico Valverde és a francia Aurélien Tchouaméni már szerdán összetűzésbe kerültek a valdebebasi edzőközpontban, csütörtökön pedig összeverekedtek egymással. A két játékos közötti balhé során Tchouaméni állítólag megütötte a csapatkapitányt, aki egy asztal sarkának ütközött, amitől súlyos fejsérülést szenvedett, ezért kórházba kellett szállítani.

A Real Madrid sztárja, Federico Valverde kórházba került

Fotó: GOKHAN TANER / Middle East Images

A Real Madrid sztárja megtörte a csendet

Valverde állapotáról a Real Madrid a hivatalos honlapján adott tájékoztatást, nem sokkal később pedig az uruguayi középpályás is megtörte a csendet, és a közösségi oldalán reagált a szituációra.

„A tegnapi edzésen történt egy incidens az egyik csapattársammal. Bizonyos helyzetekben a versenyterhelésből fakadó fáradtság és a frusztráció mindent felerősít. Egy egészséges öltözőben az efféle konfliktusok előfordulnak, és általában egymás között rendeződnek anélkül, hogy nyilvánosságra kerülnének. Nyilvánvaló azonban, hogy vannak, akik túl gyorsan akarnak történetet gyártani ebből, különösen egy olyan idényben, amikor a Madrid a figyelem középpontjában áll, és minden aránytalanul felnagyítódik.

Ma ismét nézeteltérés alakult ki közöttünk. A vita hevében véletlenül nekiestem egy asztalnak, amely kisebb sérülést okozott a homlokomon,

ezért kórházi vizsgálatra volt szükség” – nyilatkozta Valverde, aki cáfolta, hogy Tchouaméni megütötte volna őt.

🚨 OFFICIAL: Fede Valverde statement.



“Yesterday I had an incident with a teammate during a training session. The fatigue from competition and the frustration made everything seem blown out of proportion”.



“In a normal locker room, these things can happen and are usually… pic.twitter.com/LGJxmsMhAx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 7, 2026

A Real Madrid sztárja tagad

A csapattársam egyszer sem ütött meg engem, és én sem őt. Tudom, hogy sokak számára könnyebb elhinni, hogy tettlegességig fajult a helyzet, vagy hogy mindez szándékos volt, de a valóság ezzel ellentétes.

Sajnálom, hogy a helyzet miatti indulat és az a frusztráció, amelyet mindannyian érzünk egy mentálisan és fizikailag is rendkívül megterhelő szezon végén, odáig fajult, hogy konfliktusba kerültem egy csapattársammal. Őszintén sajnálom. Fáj ez az egész helyzet, és fáj az időszak is, amelyen keresztülmegyünk” – tette hozzá Valverde, kiemelve, hogy mindig klubja és a csapattársai rendelkezésére áll, és minden szükséges döntésben együttműködik.