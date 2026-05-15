Hihetetlen, ami a Real Madridnál történik. A 15-szörös Bajnokok Ligája-győztes alakulat a 2025-2026-os szezonban sem tudott behúzni egyetlen trófeát sem, a kedélyeket pedig tovább borzolta, hogy éppen egy el Clásicón lett bajnok a Barcelona. A sikeretlenség érezhetően a játékosokra is kihatott, hiszen több öltözői balhé is napvilágot látott, a legutóbbi hírek szerint pedig Álvaro Arbeloa vezetőedzőt José Mourinho váltja a kispadon, amely szintén megosztotta a szurkolókat.
Mi történik a Real Madrid elnökével?
Florentino Pérez klubelnök nemrégiben hívott össze egy sajtótájékoztatót, mely során több dologra is magyarázatot adott. Számos szurkoló is a lemondásban reménykedett, de ez nem történt meg, sőt olyannyira nem, hogy az üzletember megerősítette, a következő választásokon is elindul. Cáfolta azt a híresztelést, miszerint végső stádiumú rákos megbetegedéssel küzdene.
Több újságíróba is beleszállt, akik véleménye szerint „lejáratókampányt” indítottak ellene, a legnagyobb savazást pedig az ABC riportere, Rúben Canizares kapta.
Az olyan újságírók, mint te, Ruben Canizares, csak gondot okozol a Real Madridnak. Ma publikáltak két cikket, az egyiket egy nő írta, nem is tudom, hogy ért-e a futballhoz egyáltalán”
− szúrt oda Pérez.
De nem csak az újságírókkal balhézott
A Real Madrid csütörtök este a Real Oviedót fogadta a Santiago Bernabéuban, s ahogyan az várható volt, elképesztő volt a feszültség a szurkolók körében. A becserélt Kylian Mbappé-t kifütyülték, de Pérez sem úszta meg, aki a saját szurkolóitól kapott tiltakozó molinókat. Az egyiken az állt: „Florentino, most távozzon”, míg egy másikon bűnösnek nevezték a klubelnököt.
Az események addig eszkalálódtak, hogy biztonsági őrök léptek fel a drukkerek ellen, akiktől erőszakkal vették el a drapériákat. Az internetet bejárta egy másik videó is, amely szintén az Oviedo elleni bajnoki mérkőzésen történt.
Tisztán kivehető a felvételen, ahogy a 79 éves Pérez az elnöki páholy alatt vitatkozik egy szurkolóval, látszólag mindketten elvesztették a fejüket.
A találkozó végül 2-0-s hazai győzelemmel ért véget, de minden bizonnyal ez kevés ahhoz, hogy visszaszerezzék az elégedetlen drukkerek szimpátiáját. Ami biztosnak tűnik, hogy Mourinho sok év után visszatér a madridi kispadra, hogy legfontosabb feladataként rendet tegyen az öltözőben, majd megtegye azt, amit utoljára 2022-ben tudott: trófeát emeljen a magasba.
A Real Madrid 11 pontos lemaradással érkezik a biztos bajnok Barcelona mögött, az utolsó két fordulóban pedig a Sevilla és az Athletic Bilbao ellen lép pályára.
