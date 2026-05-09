A nemzetközi sajtó egyre biztosabb benne, hogy a Real Madrid kispadjára José Mourinho lesz a befutó, aki jelenleg a portugál Benficát irányítja, s 2013-ban távozott a Királyiaktól. Kevesen számítottak arra, hogy a portugál tréner valaha visszatérhet, de most nagyon úgy néz ki, hogy Florentino Pérez vele képzeli el a jövőt.

Mourinho érkezése megoldhatja a Real Madrid gondjait?

Nos, rövidebb távon biztosan érzékelhető lenne a portugál sztáredző hatása, hiszen karizmájával rendet tudna tenni még ebben az öltözőben is, ám az eredményesség kapcsán sok kétely merül fel. Három év alatt három serleget zsebelt be a Real Madridnál, ami pedig még aggasztóbb lehet, hogy utolsó sikerét 2022-ben érte el, amikor az AS Roma kispadján megnyerte a Konferencialigát. Azóta a Fenerbahce és a Benfica foglalkoztatta, de egyik helyen sem tudott maradandót alkotni, utóbbinál pedig 2027-ig van szerződése, s ez tovább bonyolítja az üzletet.

A Marca ennek ellenére úgy tudja, hogy ettől függetlenül is José Mourinho lesz a befutó, a megszerzését pedig a bajnoki versenyfutás után rövid időn belül le is zárnák. A Magyar Nemzet kiemeli, hogy a portugál legutóbb tagadta a Real Madrid megkeresését, ezzel szemben az olasz transzferguru, Fabrizio Romano már a konkrét tárgyalásokról is beszámolt az X-en.

🚨 Real Madrid have started José Mourinho operation with direct contacts now taking place.



Benfica want Mou to stay at all costs but aware of Real talks ongoing; it depends on Madrid.



Up to Florentino Pérez: he will decide if Mourinho returns or not.



🎥 https://t.co/J6yTl9JBcd pic.twitter.com/9RZXCsVpXW — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2026

Mourinho úgy érzi, befejezetlen ügye van Madridban, ahol az elvárások egyértelműek:

trófeák megnyerése, valamint az öltözőben található sztárok megzabolázása.

Állítólag a BL-győztes edző is ismertette már az elvárásait leendő munkaadójával szemben. Nem szeretné, ha bárki is beleszólna abba, hogy kiket nevez be a kezdőcsapatba, továbbá hét játékos és az erőnléti edző, Antonio Pintus távozását is kérte a vezetéstől.