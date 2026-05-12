A Real Madrid kispadjával összeboronált José Mourinho jelenleg a Benfica együttesét irányítja, amely rendkívüli bravúrra készül, ugyanis veretlenül zárhatja a portugál bajnokságot. Igaz, Mourinho együttese így is legfeljebb csak az ezüstérmet szerezheti meg, így a portugál sztáredző kinevezése nem hozta meg az elvárt sikert a lisszaboni klubnál.

José Mourinho visszatérhet a Real Madrid kispadjára

Fotó: Bruno de Carvalho/Brazil Photo Press via AFP

Ennek ellenére a 63 éves portugál edző mégis feljebb léphet, ugyanis egybehangzó sajtóértesülések szerint nyáron visszatér a Real Madrid kispadjára.

Mourinho rendbe rakja a Real Madrid öltözőjét?

A The Sun értesülései szerint Mourinho előrehaladott tárgyalásokat folytat a Real Madriddal, a hírek szerint egyértelműen ő a klub első számú jelöltje, nem mellesleg a Király Gárda csak vele tárgyal a vezetőedzői pozícióról. A BBC arról ír, hogy Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke már két nappal Xabi Alonso januári kirúgása után szerette volna visszahozni Mourinhót a csapat élére, ekkor kezdődtek az egyeztetések a felek között.

A portugál bajnokságból már csak egy forduló van hátra. A Benfica május 16-án az Estoril Praia otthonában zárja a szezont, így könnyen lehet, hogy Mourinhónak az lesz az utolsó meccse a lisszaboni csapat kispadján.

Van még egy mérkőzésünk az Estoril ellen, és hétfőtől kezdve tudok majd válaszolni a jövőmmel, valamint a Benfica jövőjével kapcsolatos kérdésekre”

– zárta rövidre Mourinho, akinek 2027 nyaráig érvényes a szerződése a Benficánál.

José Mourinho távozhat Lisszabonból?

Fotó: Patricia De Melo Moreira/AFP

José Mourinho korábban 2010 és 2013 között irányította a Real Madridot, a klub történetének egyik legviharosabb időszakában.

Első spanyolországi időszaka alatt megnyerte a La Ligát, a Király-kupát és a Spanyol Szuperkupát. A portugál szakember alakította ki annak a csapatnak a magját, amely 2014-ben Bajnokok Ligáját nyert Carlo Ancelotti vezetésével.

A közte és a Barcelonát irányító Pep Guardiola között kialakult heves rivalizálás a spanyol bajnokság egyik meghatározó történetszálává vált.