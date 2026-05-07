A Real Madrid háza táján borzalmas hangulat uralkodik. Az uruguayi Federico Valverde és a francia Aurélien Tchouaméni már szerdán is összetűzésbe kerültek a csapat valdebebasi edzőközpontjába, ennek lett a folytatása a csütörtöki verekedés.

A Real Madrid csapatkapitánya nem játszhat a Barcelona ellen

Spanyol források szerint a csapatkapitány Valverde csütörtök reggel nem volt hajlandó kezet fogni Tchouaménivel, ez pedig egy feszült tréninget eredményezett, amely egy öltözői összetűzésben csúcsosodott ki. A két játékos közötti incidens során Tchouaméni állítólag megütötte Valverdét, aki egy asztal sarkának ütközött, amitől súlyos fejsérülést szenvedett, ezért kórházba kellett szállítani.

Az incidens után a Real Madrid a hivatalos honlapján tudatta, hogy fegyelmi eljárást indított a két játékos ellen, mellette pedig tájékoztatást adott Valverde állapotáról is.

A klub azt írta a hivatalos közleményében, hogy az uruguayi középpályás koponyasérülést szenvedett, de szerencsére nincs komoly baja és már hazatért a családjához. Kiemelik, hogy az ilyenkor szokásos orvosi protokoll miatt 10-14 napot kell kihagynia, így vasárnap este biztosan nem léphet pályára a Barcelona elleni bajnoki mérkőzés.