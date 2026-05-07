Koponyasérülést szenvedett Federico Valverde, a Real Madrid csapatkapitánya, aki együttese csütörtöki edzésén verekedett össze csapattársával, a francia válogatott Aurélien Tchouaménivel. A Real Madrid a hivatalos honlapján adott tájékoztatást Valverde állapotáról, aki biztosan nem lépet pályára a Barcelona elleni vasárnapi Clásicón.

A Real Madrid háza táján borzalmas hangulat uralkodik. Az uruguayi Federico Valverde és a francia Aurélien Tchouaméni már szerdán is összetűzésbe kerültek a csapat valdebebasi edzőközpontjába, ennek lett a folytatása a csütörtöki verekedés. 

Federico Valverde central midfield of Real Madrid and Uruguay celebrates after scoring his sides first goal during the La Liga EA Sports match between Real Madrid CF and Girona FC at Estadio Santiago Bernabeu on April 10, 2026 in Madrid, Spain.
A Real Madrid csapatkapitánya nem játszhat a Barcelona ellen
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Spanyol források szerint a csapatkapitány Valverde csütörtök reggel nem volt hajlandó kezet fogni Tchouaménivel, ez pedig egy feszült tréninget eredményezett, amely egy öltözői összetűzésben csúcsosodott ki. A két játékos közötti incidens során Tchouaméni állítólag megütötte Valverdét, aki egy asztal sarkának ütközött, amitől súlyos fejsérülést szenvedett, ezért kórházba kellett szállítani.

A Real Madrid csapatkapitánya kihagyja a Barcelona elleni Clásicót

Az incidens után a Real Madrid a hivatalos honlapján tudatta, hogy fegyelmi eljárást indított a két játékos ellen, mellette pedig tájékoztatást adott Valverde állapotáról is. 

A klub azt írta a hivatalos közleményében, hogy az uruguayi középpályás koponyasérülést szenvedett, de szerencsére nincs komoly baja és már hazatért a családjához. Kiemelik, hogy az ilyenkor szokásos orvosi protokoll miatt 10-14 napot kell kihagynia, így vasárnap este biztosan nem léphet pályára a Barcelona elleni bajnoki mérkőzés. 

