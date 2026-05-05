A csatár távozását sürgető petíciót az Actu Foot francia portál szerint egy óra alatt több mint 70 ezren látták el kézjegyükkel, kedd délben pedig 142 ezernél tartott az aláírók száma. Korábban a párizsi l'Equipe arról számolt be, hogy Kylian Mbappé kapcsolata megromlott a csapattársakkal. A lap szerint a Real Madrid több játékosa úgy véli, hogy a francia különleges bánásmódban részesül a klubnál, miközben a szurkolók az elkötelezettségét vitatják. Sokaknak az nem tetszik, hogy az április 24. óta combizomsérüléséből lábadozó francia futballistát a múlt héten Szardínián látták nyaralni, miközben most vasárnap el Clássicóra kerül sor Barcelonában.
Kylian Mbappénak távoznia kell a Real Madridtól?
A 27 éves Mbappé, aki 2024 óta játszik a spanyol királyi együttesben, a mostani idényben 41 mérkőzésen 41 találatot szerzett és hat gólpasszt adott. A francia válogatottal világbajnok támadó környezetéből származó információ szerint a játékos felépülését szigorúan felügyeli a madridi klub.
A vezetőedző Álvaro Arbeloa vasárnap úgy fogalmazott, „szabadidejében minden játékos azt csinál, amit jónak lát”, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a pályán viszont mindenkinek mindent el kell követnie a sikerért – számolt be róla az MTI.
„A Real Madridot nem olyan játékosokból építettük fel, akik szmokingban játszanak, hanem olyanokból, akik a mérkőzéseket átizzadt, sáros mezben fejezik be, erőfeszítéseket tesznek, áldozatot vállalnak”
– tette hozzá.
Megjegyzését egyesek úgy értékelték, burkolt kritikát fogalmazott meg amiatt, hogy Mbappé nem az elvárható lelkesedéssel veszi ki a részét a letámadásból, a nyomásgyakorlásból.
- Kapcsolódó cikkek