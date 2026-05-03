Kylian Mbappé április végén a Betis ellen játszotta 100. meccsét a Real Madrid színeiben, ám a világbajnok csatár számára nem alakult túl jól a döntetlennel zárult találkozó, mivel a hajrában sérülés miatt le kellett cserélni. A Királyi Gárda közölte, hogy a francia támadónak az úgynevezett combhajlító féliginas izma sérült meg, a felépülés ideje pedig csak a rehabilitáció előrehaladtával mondható meg. Egyes források arról számoltak be, hogy Mbappé már nem lép pályára a szezonból hátralévő öt bajnokin.

Kylian Mbappé a kiruccanásaival magára haragította a Real Madrid szurkolóit

Fotó: JOSE LUIS CONTRERAS / NurPhoto

A Real Madrid szurkolóinak elegük van Mbappéból

A spanyol sajtó beszámolói szerint a madridi drukkerek feszülten figyelik Mbappé sérülésével kapcsolatos híreket. Sok szurkolónál ugyanis kiverte a biztosítékot a közösségi médiában, hogy a világbajnok támadó a felépülési időszakban látszólag nem a rehabilitációjára koncentrál, hanem a barátnőjére, Ester Expósitóra, akivel az utóbbi napokban több külföldi utazást is beiktatott – megfordult például Párizsban, majd később Szardínián látták a párt.

Hoy Mbappe, el cual el Real Madrid sacó un parte médico, se le vio de vacaciones por Italia con su novia.



Mientras sus compañeros están dando la cara en la parte final de la temporada, el jugador que más cobra de la plantilla le importa una mierda. https://t.co/akCTsJ9zET pic.twitter.com/ukpjpOOESH — Kendry. (@Ke3ndry_) May 1, 2026

Mbappé már hónap óta randizik Ester Expósito spanyol színésznővel, akit az Instagramon 24 milliónál is többen követnek. A párost először február végén látták együtt Madridban, majd a párizsi találkozójuk további találgatásra adott okot. A hónap elején pedig egy autóban ölelkezve kapták lencsevégre őket.

🚨🚨| NEW: Kylian Mbappé is seen currently enjoying his holiday with his girlfriend Ester Expósito while recovering from injury.



{📸 @AdriRM33} pic.twitter.com/LYrVlV3kXr — Goals Side (@goalsside) May 2, 2026

A Mundo Deportivo beszámolója szerint a szurkolók többsége már hangot is adott csalódottságának, mivel sokan úgy érzik, Mbappé cserben hagyta a csapatát, amely a szezon hajrájára kisebb hullámvölgybe került. Egyesek szerint nem profihoz méltó Mbappé hozzáállása, hogy inkább Európa szerte utazgat, semmint a mielőbbi visszatérésén dolgozna.

A Real Madrid orvosai sérültnek nyilvánították Mbappét, akit most Olaszországban láttak nyaralni a barátnőjével. Míg a csapattársai a szezon utolsó szakaszában a pályán küzdenek, a klub legjobban fizetett játékosát ez nem igazán érdekli

– mérgelődött egy madridi drukker az X- en.

Sajtóhírek szerint a francia csatár a május 10-i Barcelona elleni El Clásicón már szeretne visszatérni, egyelőre arról nincs hír, hogy milyen állapotban halad a felépülése. A közelgő világbajnokság előtt Franciaországban is aggódva figyelik a helyzetét. Minden bizonnyal Mbappé ott lesz a jövő hónapban kezdődő foci-vb-n, ám a legnagyobb kérdés az lesz, hogy képes lesz-e formába lendülni a rajtjáig. Különösen, hogy a francia válogatottban mint az aranylabdás Ousmane Dembélé és Michael Olise is csúcsformában játszik hosszú hetek óta.