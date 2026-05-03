Kylian Mbappé április végén a Betis ellen játszotta 100. meccsét a Real Madrid színeiben, ám a világbajnok csatár számára nem alakult túl jól a döntetlennel zárult találkozó, mivel a hajrában sérülés miatt le kellett cserélni. A Királyi Gárda közölte, hogy a francia támadónak az úgynevezett combhajlító féliginas izma sérült meg, a felépülés ideje pedig csak a rehabilitáció előrehaladtával mondható meg. Egyes források arról számoltak be, hogy Mbappé már nem lép pályára a szezonból hátralévő öt bajnokin.
A Real Madrid szurkolóinak elegük van Mbappéból
A spanyol sajtó beszámolói szerint a madridi drukkerek feszülten figyelik Mbappé sérülésével kapcsolatos híreket. Sok szurkolónál ugyanis kiverte a biztosítékot a közösségi médiában, hogy a világbajnok támadó a felépülési időszakban látszólag nem a rehabilitációjára koncentrál, hanem a barátnőjére, Ester Expósitóra, akivel az utóbbi napokban több külföldi utazást is beiktatott – megfordult például Párizsban, majd később Szardínián látták a párt.
Mbappé már hónap óta randizik Ester Expósito spanyol színésznővel, akit az Instagramon 24 milliónál is többen követnek. A párost először február végén látták együtt Madridban, majd a párizsi találkozójuk további találgatásra adott okot. A hónap elején pedig egy autóban ölelkezve kapták lencsevégre őket.
A Mundo Deportivo beszámolója szerint a szurkolók többsége már hangot is adott csalódottságának, mivel sokan úgy érzik, Mbappé cserben hagyta a csapatát, amely a szezon hajrájára kisebb hullámvölgybe került. Egyesek szerint nem profihoz méltó Mbappé hozzáállása, hogy inkább Európa szerte utazgat, semmint a mielőbbi visszatérésén dolgozna.
A Real Madrid orvosai sérültnek nyilvánították Mbappét, akit most Olaszországban láttak nyaralni a barátnőjével. Míg a csapattársai a szezon utolsó szakaszában a pályán küzdenek, a klub legjobban fizetett játékosát ez nem igazán érdekli
– mérgelődött egy madridi drukker az X- en.
Sajtóhírek szerint a francia csatár a május 10-i Barcelona elleni El Clásicón már szeretne visszatérni, egyelőre arról nincs hír, hogy milyen állapotban halad a felépülése. A közelgő világbajnokság előtt Franciaországban is aggódva figyelik a helyzetét. Minden bizonnyal Mbappé ott lesz a jövő hónapban kezdődő foci-vb-n, ám a legnagyobb kérdés az lesz, hogy képes lesz-e formába lendülni a rajtjáig. Különösen, hogy a francia válogatottban mint az aranylabdás Ousmane Dembélé és Michael Olise is csúcsformában játszik hosszú hetek óta.
