A Real Madridnak borzalmas szezonja van, ráadásul az utóbbi egy hét is rendkívül viharosra sikeredett a Királyi Gárdánál. A múlt heti botrány cunami azzal indult, hogy Álvaro Carreras megerősítette, korábban összeverekedett csapattársával, a német válogatott Antonio Rüdigerrel.
Ezt követően a francia Aurelien Tchouameni és az uruguayi Federico Valverde keveredtek összetűzésbe, ami tettlegességig fajult, Valverde pedig kórházban kötött ki koponyasérüléssel, és nem is játszhatott a Barcelona elleni El Clásicón – melyen végül megalázó vereséget szenvedett a Real Madrid.
A Real Madrid szurkolók a visszatérő Mbappét pfujolták
A Barcelona elleni rangadón – amelyen a katalán csapat bebiztosította bajnoki címét – nem lépett pályára Kylian Mbappé, aki az utóbbi időben akarva akaratlanul is a címlapokra kerül. A világbajnok francia támadó április végén sérült meg a Betis elleni bajnokin, és úgy tűnt, az idei szezonban már nem is lép pályára.
A szurkolóknál viszont kiverte a biztosítékot, hogy Mbappé a kényszerpihenő alatt nem a rehabilitációjára koncentrál, hanem a barátnőjére, Ester Expósitóra, akivel több külföldi utazást is beiktatott – megfordult például Párizsban, majd később Szardínián látták a párt.
Ezt követően a Real Madrid-szurkolók elindítottak egy Mbappé elüldözésére kiírt petíciót, melyet több mint 30 millióan írtak alá – mostanra azonban már törölték a világháláról.
Ez a hét is izgalmasan indult Madridban, ugyanis Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke kedden összehívott egy rendkívüli sajtótájékoztatót, ahol keményen nekiment a sajtónak, csalónak nevezte a játékvezetőket és közölte, hogy esze ágában sincs lemondani, helyette inkább előrehozott elnökválasztást sürget.
Ilyen hangulatban jött az Oviedo elleni tét nélküli mérkőzés, melyre Kylian Mbappé is játékra jelentkezett. A 26 éves támadó az első madridi szezonjában megnyert a gólkirályi címért járó Pichichi-trófeát, és a most futó idényben is vezeti a góllövőlistát 24 találattal. Azonban Vedat Muriqi, a Mallorca koszovói támadója két gólra megközelítette Mbappét, így a Real Madrid támadója az Oviedo elleni meccsre már leült a kispadra, hogy ha kell, növelni tudja gólszámát a La Ligában.
Az előzmények tudatában arra lehetett számítani, hogy a szurkolók majd fehér zsebkendőket lobogtatnak majd a Santiago Bernabéu Stadionban, de végül korántsem volt annyira borzalmas a hangulat. Igaz, a stadionban a biztonsági őrök kiszedtek egy szurkoló kezéből egy transzparenst, amire az volt írva: „Florentino a felelős”.
A találkozón a Real Madrid játszott fölényben, de sokáig nagy ziccert nem tudott kialakítani az Oviedo kapuja előtt. A 44. percben aztán megtört a jég. Egy magasan megszerzett labda után Brahim Diaz tálalt remek labdát Gonzalo Garcia elé, aki 14 méterről a bal alsó sarokba lőtt (0-1).
A fordulás után bátrabban játszott az Oviedo, amely az 56. percben könnyen egyenlíthetett volna, de egy jobb oldali beadás után a hosszún érkező Alberto Reina hatalmas lyukat rúgott óriási helyzetben. A 63. percben újabb óriási helyzetet hagyott ki az Oviedo. A jobb oldalon kilépő Nacho Vidal kapott egy elképesztő indítást, ziccerbe került, de a jobb alsóba szánt lövése pár centivel elkerülte a kaput.
Néhány másodperccel később a szurkolók óriási füttyszóval nyugtázták a Real Madrid cseréjét.
Lejött a pályáról a Federico Valverdével összeverekedő Aurelien Tchouameni, akit Jude Bellingham váltott. A 69. percben aztán Kylian Mbappé is megérkezett a gólszerző Gonzalo Garcia helyére, a világbajnok francia támadó óriási füttykoncert közepette lépett pályára, majd minden egyes labdaérintését hangos pfujolás követte.
A 80. percben eldöntötte a meccset a Real Madrid. Bellingham passzolta fel a labdát Mbappéra, aki azonnal visszatette azt az angol középpályásnak, aki betört a tizenhatoson belülre, majd 13 méterről védhetetlen gólt lőtt a jobb alsóba (2-0).
A találkozót végül 2-0-ra megnyerte a Real Madrid, de jól mutatja, hogy mennyire túl akart lenni mindenki ezen a mérkőzésen, hogy a játékvezető a cserékkel elment idő ellenére sem hosszabbított egy másodpercet sem.
La Liga, 36. forduló:
Real Madrid-Oviedo 2-0 (1-0)
gólszerzők: Gonzalo Garcia (44.), Bellingham (80.)
