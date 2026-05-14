A Real Madridnak borzalmas szezonja van, ráadásul az utóbbi egy hét is rendkívül viharosra sikeredett a Királyi Gárdánál. A múlt heti botrány cunami azzal indult, hogy Álvaro Carreras megerősítette, korábban összeverekedett csapattársával, a német válogatott Antonio Rüdigerrel.

A Barcelona a Real Madrid elleni Clásicón nyerte meg a bajnoki címet

Ezt követően a francia Aurelien Tchouameni és az uruguayi Federico Valverde keveredtek összetűzésbe, ami tettlegességig fajult, Valverde pedig kórházban kötött ki koponyasérüléssel, és nem is játszhatott a Barcelona elleni El Clásicón – melyen végül megalázó vereséget szenvedett a Real Madrid.

A Real Madrid szurkolók a visszatérő Mbappét pfujolták

A Barcelona elleni rangadón – amelyen a katalán csapat bebiztosította bajnoki címét – nem lépett pályára Kylian Mbappé, aki az utóbbi időben akarva akaratlanul is a címlapokra kerül. A világbajnok francia támadó április végén sérült meg a Betis elleni bajnokin, és úgy tűnt, az idei szezonban már nem is lép pályára.

A szurkolóknál viszont kiverte a biztosítékot, hogy Mbappé a kényszerpihenő alatt nem a rehabilitációjára koncentrál, hanem a barátnőjére, Ester Expósitóra, akivel több külföldi utazást is beiktatott – megfordult például Párizsban, majd később Szardínián látták a párt.

Hoy Mbappe, el cual el Real Madrid sacó un parte médico, se le vio de vacaciones por Italia con su novia.



Mientras sus compañeros están dando la cara en la parte final de la temporada, el jugador que más cobra de la plantilla le importa una mierda. https://t.co/akCTsJ9zET pic.twitter.com/ukpjpOOESH — Kendry. (@Ke3ndry_) May 1, 2026

Ezt követően a Real Madrid-szurkolók elindítottak egy Mbappé elüldözésére kiírt petíciót, melyet több mint 30 millióan írtak alá – mostanra azonban már törölték a világháláról.

Ez a hét is izgalmasan indult Madridban, ugyanis Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke kedden összehívott egy rendkívüli sajtótájékoztatót, ahol keményen nekiment a sajtónak, csalónak nevezte a játékvezetőket és közölte, hogy esze ágában sincs lemondani, helyette inkább előrehozott elnökválasztást sürget.

FLORENTINO PÉREZ PRESUME DE PALMARÉS... Y HABLA DE LOS ÁRBITROS



"Solo he ganado 7 Champions Y 7 ligas, que podía haber ganado 14. Las otras me las han robado" 💣 pic.twitter.com/YL2DRIidtI — DAZN España (@DAZN_ES) May 12, 2026

Ilyen hangulatban jött az Oviedo elleni tét nélküli mérkőzés, melyre Kylian Mbappé is játékra jelentkezett. A 26 éves támadó az első madridi szezonjában megnyert a gólkirályi címért járó Pichichi-trófeát, és a most futó idényben is vezeti a góllövőlistát 24 találattal. Azonban Vedat Muriqi, a Mallorca koszovói támadója két gólra megközelítette Mbappét, így a Real Madrid támadója az Oviedo elleni meccsre már leült a kispadra, hogy ha kell, növelni tudja gólszámát a La Ligában.