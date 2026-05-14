A spanyol labdarúgó-bajnokság 36. fordulójában a már biztos második Real Madrid a már kiesett Oviedo csapatát fogadta. A találkozó ugyan tét nélküli volt, a Real Madrid háza táján azonban egymást érik a botrányok, így a szurkolók részéről forradalmi hangulatra lehetett számítani a Santiago Bernabéu Stadionban.

A Real Madridnak borzalmas szezonja van, ráadásul az utóbbi egy hét is rendkívül viharosra sikeredett a Királyi Gárdánál. A múlt heti botrány cunami azzal indult, hogy Álvaro Carreras megerősítette, korábban összeverekedett csapattársával, a német válogatott Antonio Rüdigerrel.

A Barcelona a Real Madrid elleni Clásicón nyerte meg a bajnoki címet
Fotó: Gongora/NurPhoto via AFP

Ezt követően a francia Aurelien Tchouameni és az uruguayi Federico Valverde keveredtek összetűzésbe, ami tettlegességig fajult, Valverde pedig kórházban kötött ki koponyasérüléssel, és nem is játszhatott a Barcelona elleni El Clásicón – melyen végül megalázó vereséget szenvedett a Real Madrid. 

A Real Madrid szurkolók a visszatérő Mbappét pfujolták

A Barcelona elleni rangadón – amelyen a katalán csapat bebiztosította bajnoki címét – nem lépett pályára Kylian Mbappé, aki az utóbbi időben akarva akaratlanul is a címlapokra kerül. A világbajnok francia támadó április végén sérült meg a Betis elleni bajnokin, és úgy tűnt, az idei szezonban már nem is lép pályára. 

A szurkolóknál viszont kiverte a biztosítékot, hogy Mbappé a kényszerpihenő alatt nem a rehabilitációjára koncentrál, hanem a barátnőjére, Ester Expósitóra, akivel több külföldi utazást is beiktatott – megfordult például Párizsban, majd később Szardínián látták a párt. 

Ezt követően a Real Madrid-szurkolók elindítottak egy Mbappé elüldözésére kiírt petíciót, melyet több mint 30 millióan írtak alá – mostanra azonban már törölték a világháláról.

Ez a hét is izgalmasan indult Madridban, ugyanis Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke kedden összehívott egy rendkívüli sajtótájékoztatót, ahol keményen nekiment a sajtónak, csalónak nevezte a játékvezetőket és közölte, hogy esze ágában sincs lemondani, helyette inkább előrehozott elnökválasztást sürget. 

Ilyen hangulatban jött az Oviedo elleni tét nélküli mérkőzés, melyre Kylian Mbappé is játékra jelentkezett. A 26 éves támadó az első madridi szezonjában megnyert a gólkirályi címért járó Pichichi-trófeát, és a most futó idényben is vezeti a góllövőlistát 24 találattal. Azonban Vedat Muriqi, a Mallorca koszovói támadója két gólra megközelítette Mbappét, így a Real Madrid támadója az Oviedo elleni meccsre már leült a kispadra, hogy ha kell, növelni tudja gólszámát a La Ligában. 

Az előzmények tudatában arra lehetett számítani, hogy a szurkolók majd fehér zsebkendőket lobogtatnak majd a Santiago Bernabéu Stadionban, de végül korántsem volt annyira borzalmas a hangulat. Igaz, a stadionban a biztonsági őrök kiszedtek egy szurkoló kezéből egy transzparenst, amire az volt írva: „Florentino a felelős”.

A találkozón a Real Madrid játszott fölényben, de sokáig nagy ziccert nem tudott kialakítani az Oviedo kapuja előtt. A 44. percben aztán megtört a jég. Egy magasan megszerzett labda után Brahim Diaz tálalt remek labdát Gonzalo Garcia elé, aki 14 méterről a bal alsó sarokba lőtt (0-1). 

Real Madrid's Spanish forward #16 Gonzalo Garcia (2R) celebrates scoring the opening goal during the Spanish league football match between Real Madrid CF and Real Oviedo at Santiago Bernabeu Stadium in Madrid on May 14, 2026. (Photo by Oscar DEL POZO / AFP)
Gonzalo Garcia a szezonbeli hatodik gólját lőtte a La Ligában
Fotó: AFP/Oscar del Pozo

A fordulás után bátrabban játszott az Oviedo, amely az 56. percben könnyen egyenlíthetett volna, de egy jobb oldali beadás után a hosszún érkező Alberto Reina hatalmas lyukat rúgott óriási helyzetben. A 63. percben újabb óriási helyzetet hagyott ki az Oviedo. A jobb oldalon kilépő Nacho Vidal kapott egy elképesztő indítást, ziccerbe került, de a jobb alsóba szánt lövése pár centivel elkerülte a kaput. 

Néhány másodperccel később a szurkolók óriási füttyszóval nyugtázták a Real Madrid cseréjét. 

Lejött a pályáról a Federico Valverdével összeverekedő Aurelien Tchouameni, akit Jude Bellingham váltott.  A 69. percben aztán Kylian Mbappé is megérkezett a gólszerző Gonzalo Garcia helyére, a világbajnok francia támadó óriási füttykoncert közepette lépett pályára, majd minden egyes labdaérintését hangos pfujolás követte. 

A 80. percben eldöntötte a meccset a Real Madrid. Bellingham passzolta fel a labdát Mbappéra, aki azonnal visszatette azt az angol középpályásnak, aki betört a tizenhatoson belülre, majd 13 méterről védhetetlen gólt lőtt a jobb alsóba (2-0). 

A találkozót végül 2-0-ra megnyerte a Real Madrid, de jól mutatja, hogy mennyire túl akart lenni mindenki ezen a mérkőzésen, hogy a játékvezető a cserékkel elment idő ellenére sem hosszabbított egy másodpercet sem. 

La Liga, 36. forduló:
Real Madrid-Oviedo 2-0 (1-0)
gólszerzők: Gonzalo Garcia (44.), Bellingham (80.)

