Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke abban a tudatban van, hogy tévedhetetlen, ezért folyamatosan szembe megy az árral. Amikor a Királyi Gárda 2024 nyarán leigazolta Kylian Mbappét, az összes nemzetközi szinten komolyan vehető taktikai elemző elmondta, hogy borzalmas ötlet a franciát Vinícius Júniorral játszatni, ugyanis a brazil támadó is ugyanazokban a területekben szeret futballozni mint Mbappé, nem mellesleg egyik játékos sem szeret védekezni.

José Mourinho Real Madridba való visszatérését kész tényként kezelik

Ezek után most ott tartunk, hogy a Real Madrid az elmúlt két szezonban egyetlen trófeát sem tudott megnyerni, talán csak Mbappé járt jól, aki a zsíros fizetése mellé begyűjtött egy spanyol gólkirályi címet, valamint egy európai Aranycipőt.

A Real Madrid csapatának nem egy taktikai zseni kell

A Király Gárda az előző szezonban elvesztette a bajnoki csatát a Barcelonával szemben, a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében pedig olyan simán esett ki az Arsenal elleni párharcban, mint a tejfog.

A csalódást keltő idény végén Carlo Ancelotti távozott a csapat kispadjáról és elvállalta a brazil válogatott irányítását, a helyét pedig Európa legnagyobb edzőtehetsége, az a Xabi Alonso vette át, aki a 2023/24-es szezonban veretlenül megnyerte a Bundesligát a Bayer Leverkusen együttesével.

Sokak szerint Carlo Ancelotti volt a tökéletes edző a Real Madrid élére

Ancelottit sokan minden idők legjobb edzőjének tartják, ha a man managementről van szó. Az olasz szakember nem egy taktikai géniusz, nem bújja éjjel-nappal a statisztikákat, viszont mindig eléri azt, hogy a játékosai boldogok legyenek, és mindig megtalálja számukra a legkényelmesebb pozíciót. Tavaly ez még valamilyen szinten működött is, de az Arsenal elleni BL-párharc világította meg igazán, csak világklasszisokkal ma már nem lehet diadalmaskodni, hanem a taktika is kulcsfontosságú, mert ezen a szinten a komolyan edzett csapatok pár pillanat alatt szétszednek.

Xabi Alonsót fél év alatt megbuktatták az óvodások

Xabi Alonso nagy elánnal vetette bele magát a madridi munkába, úgy tűnt elindult valami, mert a csapat védekezése sokkal stabilabb lett. Azonban a hónapok múlásával egyre feszültebb lett a hangulat az öltözőben, mert többeknek nem tetszett a baszk szakember által megkövetelt taktikai fegyelem.