Florentino Pérez, a Real Madrid elnöke abban a tudatban van, hogy tévedhetetlen, ezért folyamatosan szembe megy az árral. Amikor a Királyi Gárda 2024 nyarán leigazolta Kylian Mbappét, az összes nemzetközi szinten komolyan vehető taktikai elemző elmondta, hogy borzalmas ötlet a franciát Vinícius Júniorral játszatni, ugyanis a brazil támadó is ugyanazokban a területekben szeret futballozni mint Mbappé, nem mellesleg egyik játékos sem szeret védekezni.
Ezek után most ott tartunk, hogy a Real Madrid az elmúlt két szezonban egyetlen trófeát sem tudott megnyerni, talán csak Mbappé járt jól, aki a zsíros fizetése mellé begyűjtött egy spanyol gólkirályi címet, valamint egy európai Aranycipőt.
A Real Madrid csapatának nem egy taktikai zseni kell
A Király Gárda az előző szezonban elvesztette a bajnoki csatát a Barcelonával szemben, a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében pedig olyan simán esett ki az Arsenal elleni párharcban, mint a tejfog.
A csalódást keltő idény végén Carlo Ancelotti távozott a csapat kispadjáról és elvállalta a brazil válogatott irányítását, a helyét pedig Európa legnagyobb edzőtehetsége, az a Xabi Alonso vette át, aki a 2023/24-es szezonban veretlenül megnyerte a Bundesligát a Bayer Leverkusen együttesével.
Ancelottit sokan minden idők legjobb edzőjének tartják, ha a man managementről van szó. Az olasz szakember nem egy taktikai géniusz, nem bújja éjjel-nappal a statisztikákat, viszont mindig eléri azt, hogy a játékosai boldogok legyenek, és mindig megtalálja számukra a legkényelmesebb pozíciót. Tavaly ez még valamilyen szinten működött is, de az Arsenal elleni BL-párharc világította meg igazán, csak világklasszisokkal ma már nem lehet diadalmaskodni, hanem a taktika is kulcsfontosságú, mert ezen a szinten a komolyan edzett csapatok pár pillanat alatt szétszednek.
Xabi Alonsót fél év alatt megbuktatták az óvodások
Xabi Alonso nagy elánnal vetette bele magát a madridi munkába, úgy tűnt elindult valami, mert a csapat védekezése sokkal stabilabb lett. Azonban a hónapok múlásával egyre feszültebb lett a hangulat az öltözőben, mert többeknek nem tetszett a baszk szakember által megkövetelt taktikai fegyelem.
Az egyik legnagyobb botrány a tavaly októberi El Clasicón történt, amikor a lecserélt Vinícius Júnior kikelt magából, és azt mondta Xabi Alonsónak, hogy: „b*szódj meg”.
A brazil támadó kirohanását még el lehetett kenni, januárban viszont már menthetetlen volt a helyzet. A Barcelona ellen elveszített spanyol Szuperkupa-döntő után Xabi Alonso azt akarta, hogy a Real Madrid játékosai díszsorfalat álljanak a katalán csapat játékosainak a díjátadón, Mbappé azonban utasította csapattársait, hogy ne tegyenek eleget az edző kérésének.
Másnap aztán hivatalosan is bejelentették, hogy Xabi Alonsót távozott a Real Madrid kispadjáról, a helyét pedig az utánpótláscsapat edzője, Álvaro Arbeloa vette át.
A Real Madrid öltözője egy puskaporos hordó
Arbeloa érkezése semmiféle pozitív változást nem hozott, a spanyol szakembert kis túlzással csak azért ültették le a Real Madrid kispadjára, hogy legyen valaki, aki pátyolgatja Vinícius Júniort, mert a brazil játékos Xabi Alonso irányítása alatt többször is kispadra került.
Az ideiglenes edző irányításával a Real Madrid kiesett a Király-kupából egy másodosztályú csapat ellen, a bajnokságot tetemes hátránnyal bukta el a Barcelonával szemben, a Bajnokok Ligájában pedig ezúttal is a negyeddöntőben búcsúzott.
A kilátástalan szezon mélypontja múlt héten érkezett el, amikor Federico Valverde és a francia válogatott Aurélien Tchouaméni egymásnak estek a csapat edzése után, az incidens pedig odáig fajult, hogy az uruguayi középpályás koponyasérüléssel kórházba került.
José Mourinho kinevezése csak olaj a tűzre
Xabi Alonso egyik mondatát sokat emlegetik az utóbbi időben:
Nem tudtam, hogy egy óvodát jövök edzeni”
– hangzott el állítólag a Real Madrid egyik edzésén, miután a játékosok túlzottan szigorúnak tartották a tréningeket technikai szempontból, és panaszkodtak a rájuk zúduló információk mennyiségére is.
A baszk szakember megbuktatása után kiderült, mennyire működik a Real Madrid Arbeloa vezetésével. A spanyol válogatott Álvaro Carreras megerősítette, hogy még korábban összeverekedett csapattársával, a német válogatott Antonio Rüdigerrel, múlt héten pedig Tchouameni és Valverde keveredtek összetűzésbe, aminek a vége egy fejenkénti 500 ezer eurós pénzbírság lett. Nem mellesleg spanyol sajtóértesülések szerint a Real Madrid keretében többen is vannak, akik már nem állnak szóba a vezetőedzővel. Az öltöző lassan egy hordára kezd hasonlítani, ahol szinte minden nap történik valami vállalhatatlan. Erre az öltözőre akarják most ráereszteni azt a José Mourinhót, aki 13 éve óriási botrányok közepette távozott a Real Madridtól.
Mourinho beszólt az elnök kis kedvencének
José Mourinho madridi visszatérése már csak azért is pikáns lehet, mert a portugál szakember a botrányos Benfica-Real Madrid BL-nyolcaddöntőben odaszúrt egyet Vinícius Júniornak, aki rendkívül érzékeny az ilyesmire. A februári találkozón a brazil támadó rasszizmussal vádolta meg a portugál csapat egyik játékosát, az argentin Gianluca Prestiannit, aki a száját eltakarva mondott valamit Viníciusnak.
A Real Madrid sztárja ezután azonnal a bíróhoz sietett és bepanaszolta az argentint, miszerint rasszista megjegyzéseket tett rá, a spanyol lapok szerint majomnak nevezte – később aztán kiderült, hogy homofób megjegyzést tett Viníciusra.
Vinícius ezt mondja, Prestianni pedig mást állít. Nem mondom, hogy teljes mértékig Prestianni pártján állok, de azt sem mondhatom, hogy Vinícius igazat mondott”
– mondta a meccs után Mourinho, majd arra célzott, hogy a brazil támadó a gólja után a Benfica-szurkolók előtt kezdett táncolni, úgy hogy közben a szögletzászlóval próbált „közelebbi” kapcsolatba kerülni.
„Hány stadionban történt ez már meg? Hányban?
Vinícius egy földöntúli játékos, imádom őt, de ha ilyen gólt szerzel, akkor a csapattársaiddal kell ünnepelni. Miért nem ünnepelt úgy, mint Eusebio, Pelé vagy Di Stéfano? Valami nincs rendben, mert ez minden stadionban megtörténik, ahol Vinícius pályára lép”
– tette hozzá a portugál szakember, akinek nyártól az egyik fő feladata az lesz, hogy Viníciust Júniort pátyolgassa.
Majdnem kinyomta a Barcelona edzőjének a szemét
Amikor Mourinho a Real Madrid edzője volt, a Barcelona nagyobb játékerőt képviselt, így a portugál edző azzal próbálta meg ellensúlyozni a katalán csapat játékbeli fölényét, hogy a bicskanyitogató kijelentéseivel folyamatosan nyomást helyezett a bírókra és az ellenfélre is. Mourinho edzősködése idején az El Clásicók sokkal inkább hasonlítottak háborúra, mintsem futball mérkőzésekre.
A portugál edző egyik leggusztustalanabb megnyilvánulása a 2011-es spanyol Szuperkupa-döntő visszavágóján történt, amikor egy tömegjelenetben hátulról odament Pep Guardiola segédedzőjéhez, Tito Vilanovához, és nemes egyszerűséggel belenyúlt a szemébe.
Folyamatosan beszólt Guardiolának és a Barcelonának
„Három edző van. Az első sohasem kritizálja a játékvezetők hibáit. A második, amilyen én magam is vagyok, mindig bírálja a játékvezetői tévedéseket. De van egy harmadik is, amiről eddig nem is tudtam, ez pedig Guardiola: aki a helyes bírói ítéletet is kritizálja” – mondta Mourinho, akinek a csapatát 2011-ben a Barcelona ejtett ki a Bajnokok Ligája elődöntőben.
Azon a találkozón a portugál Pepét kiállították a Dani Alves ellen elkövetett durva szabálytalanságáért. Ezt követően Mourinho felidézte a 2009-es BL-elődöntőt, amelyet a Barcelona botrányos körülmények között nyert meg a Chelsea otthonában.
Pep Guardiola nagyszerű edző. De 2009-ben egy olyan BL-t nyert, amiért nekem leégne az arcomról a bőr. A botrányos Stamford Bridge-i meccsel nyerte meg. És ha idén is nyer, akkor azt a Bernabéu-i botrányával nyeri meg. Tiszta szívből kívánom, hogy végre nyerjen már egy olyan BL-t, amely hófehér, patyolattiszta, és nem botrányokkal tarkított”
– vélekedett a portugál.
Tönkretette a klublegenda Iker Casillast
A világ- és Európa-bajnok Iker Casillas a Real Madrid csapatkapitánya volt, aki négy BL-trófeát nyert a Királyi Gárdával. A legendás spanyol kapus két szezonon át alapember volt Mourinho csapatában, a 2012/13-es idényben azonban a kispadra szorult, mindezt azért, mert remek kapcsolatot ápolt néhány Barcelona-futballistával.
Az egyik botrányos El Clásico után ugyanis Casillas megkereste két válogatottbeli csapattársát, Carles Puyolt és Xavi Hernándezt, majd hangsúlyozták, hogy szent a béke, és hogy a két csapat rivalizálásának nem fogja kárát látni a spanyol válogatott. Mourinhónak azonban nem tetszett, hogy Casillas az ellenséggel cimborál, így kispadra száműzte a klublegendát.
Nincs nekem semmi problémám Casillasszal, egyszerűen arról van szó, hogy én vagyok az edző, és ezekben a kérdésekben én döntök. És nekem Diego López jobban tetszik, mint Casillas. Jobban betölti a kaput, jobban jön ki a beadásokra, egyszerűen jobb kapus. Az összeállítás az én jogom, és nálam normális körülmények között Diego López véd”
– mondta a portugál edző, aki azzal is megvádolta a spanyol kapust, hogy öltözői információkat szivárogtat ki a spanyol sajtónak.
Mourinho madridi ténykedése rengeteg botránnyal járt, az utolsó fél évében már az öltöző fele szóba sem állt vele, köztük olyan sztárokkal, mint Cristiano Ronaldo vagy Sergio Ramos. Kétséges, hogy ebben a helyzetben a portugál edző-e a legalkalmasabb a Real Madrid kispadjára.
Mindenesetre Iker Casillas első reakciója a közösségi oldalán három popcorn emoji volt Mourinho esetleges kinevezésére.
Az egyelőre megjósolhatatlan, hogy a portugál edzőnek mennyire lesz sikeres a második madridi eljövetele, abban viszont biztosak lehetünk, hogy unatkozni nem fogunk.
