A spanyol és angol sajtó szerint a jelenleg a Benfica csapatát irányító José Mourinho a legesélyesebb arra, hogy a Real Madrid vezetőedzője legyen a következő szezontól. Florentino Pérez klubelnök állítólag úgy véli, a 63 éves portugál tréner az egyetlen, aki rendet tud tenni a botrányokkal sújtott spanyol sztárcsapat öltözőjében.

José Mourinho lehet a Real Madrid új edzője

A madridi blancók kispadján jelenleg Álvaro Arbeloa ül, de vele általános megítélés szerint nem számolnak hosszabb távon, mivel a Real ebben az idényben lemaradt minden nagy trófeáról, a La Ligában például akár már az esti spanyol szuperrangadón, az El Clásicón végleg eldőlhet, hogy a királyi gárda a mostani bajnoki szezonban is a címvédő FC Barcelona mögött végez.

Az AS spanyol sportnapilap Mourino visszatérését az is erősíti, hogy ő az egyetlen jelölt a madridi posztra, a Real vezetősége jelenleg nem is tárgyal mással. A kétszeres BL-győztes edző először 2010 és 2013 között irányította a fővárosi alakulatot, amellyel spanyol bajnoki címet, spanyol kupát és szuperkupát is nyert, ugyanakkor a Bajnokok Ligáját nem tudta elhódítani a királyi gárdával.

A Real Madrid legendás kapusa, Iker Casillas nem örülne Mourinho visszatérésének

Ikas Casillas szerint Mourinhónál jobb edzőt érdemelne a Real Madrid

A Mourinho visszatérésének azonban úgy fest nem mindenki örülne Madridban. A korábbi legendás kapusa és csapatkapitánya, Iker Casillas a közösségi oldalán tette egyértelművé, hogy nem támogatja a portugál tréner kinevezését.

„Ha a Real madrid két szezonon keresztül nem nyer bajnokságot, akkor máris aggódni kell. Már az El Clásico előtt sem volt könnyű helyzetben a csapat, most már a jövőre kell koncentrálni, felejtsük el ezt a szezont” – írta Casillas, majd így folytatta:

Nincs problémám Mourinhóval. Nagyszerű edzőnek tartom, de nem akarom őt a Real Madridnál látni. Szerintem vannak nála sokkal felkészültebb edzők is, és alkalmasabbak lennének arra, hogy életem klubját irányítsák. Ez a személyes véleményem, semmi több”

– jelentette ki a világbajnok kapus, aki Mourinho első madridi időszakában többször is konfliktusba került a portugál edzővel.