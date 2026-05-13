José Mourinho egyre közelebb a visszatéréshez. Sajtóhírek szerint a portugál edző nagyon közel került ahhoz, hogy 13 évvel a távozása után ismét a Real Madrid edzője legyen. Mourinho visszatérésének azonban nem mindenki örülne, a Királyi Gárda legendája, Iker Casillas nyíltan fellázadt Florentino Pérez terve ellen.

A spanyol és angol sajtó szerint a jelenleg a Benfica csapatát irányító José Mourinho a legesélyesebb arra, hogy a Real Madrid vezetőedzője legyen a következő szezontól. Florentino Pérez klubelnök állítólag úgy véli, a 63 éves portugál tréner az egyetlen, aki rendet tud tenni a botrányokkal sújtott spanyol sztárcsapat öltözőjében.

José Mourinho lehet a Real Madrid új edzője
Fotó: FILIPE AMORIM / AFP

A madridi blancók kispadján jelenleg Álvaro Arbeloa ül, de vele általános megítélés szerint nem számolnak hosszabb távon, mivel a Real ebben az idényben lemaradt minden nagy trófeáról, a La Ligában például akár már az esti spanyol szuperrangadón, az El Clásicón végleg eldőlhet, hogy a királyi gárda a mostani bajnoki szezonban is a címvédő FC Barcelona mögött végez.

Az AS spanyol sportnapilap Mourino visszatérését az is erősíti, hogy ő az egyetlen jelölt a madridi posztra, a Real vezetősége jelenleg nem is tárgyal mással. A kétszeres BL-győztes edző először 2010 és 2013 között irányította a fővárosi alakulatot, amellyel spanyol bajnoki címet, spanyol kupát és szuperkupát is nyert, ugyanakkor a Bajnokok Ligáját nem tudta elhódítani a királyi gárdával.

LOS ANGELES, CA - AUGUST 01: Head coach Jose Mourinho (2nd R) of Real Madrid speaks with goalkeeper Iker Casillas during a training session on the UCLA campus on August 1, 2012 in Los Angeles, California. Real Madrid will play a friendly soccer match against the Los Angeles Galaxy on August 2, at the Home Depot Center. Kevork Djansezian/Getty Images/AFP (Photo by KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A Real Madrid legendás kapusa, Iker Casillas nem örülne Mourinho visszatérésének
Fotó: KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Ikas Casillas szerint Mourinhónál jobb edzőt érdemelne a Real Madrid

A Mourinho visszatérésének azonban úgy fest nem mindenki örülne Madridban. A korábbi legendás kapusa és csapatkapitánya, Iker Casillas a közösségi oldalán tette egyértelművé, hogy nem támogatja a portugál tréner kinevezését.

„Ha a Real madrid két szezonon keresztül nem nyer bajnokságot, akkor máris aggódni kell. Már az El Clásico előtt sem volt könnyű helyzetben a csapat, most már a jövőre kell koncentrálni, felejtsük el ezt a szezont” – írta Casillas, majd így folytatta: 

Nincs problémám Mourinhóval. Nagyszerű edzőnek tartom, de nem akarom őt a Real Madridnál látni. Szerintem vannak nála sokkal felkészültebb edzők is, és alkalmasabbak lennének arra, hogy életem klubját irányítsák. Ez a személyes véleményem, semmi több”

– jelentette ki a világbajnok kapus, aki Mourinho első madridi időszakában többször is konfliktusba került a portugál edzővel.

Az egykori világklasszis kapus kapott hideget-meleget a szurkolóktól a reakciója miatt.

  • „Szerintem Mourinho jó edző, és trófeákat fog nyerni, ha kinevezik, bár a csapat játékstílusa lehet unalmas lesz”.
  • „Az fáj neked, hogy Mourinhót jobban szeretik Madridban, mint téged. Az áskálódó vakondokat soha nem fogják szeretni, és Mourinho ezt észre is vette. Félreállított téged, és nem érdekelte, hogy te vagy a csapatkapitány – ezért is ő a legideálisabb edző, hogy helyre tegye a mostani nagyképű gyerekeket”.
  • „Mourinho már mindent elért amit csak lehetett. A modern labdarúgásban az a fajta játék, amit ő képvisel, egyszerűen már nem elég...”

Mourinho 13 évvel ezelőtti távozását komoly öltözői feszültségek előzték meg, többek között Casillasszal és Sergio Ramosszal is megromlott a kapcsolata.

Florentino Pérez a hét elején rendkívüli sajtótájékoztatót tartott, ahol ugyan nem erősítette meg Mourinho érkezését, de nem is cáfolta a pletykákat. A Real Madrid elnöke közben új választást is kiírt a klubnál, és jelezte, hogy ismét elindul az elnöki posztért.

