Öltözői botrány tombol a Real Madridnál, amelynek két játékosa, Aurélien Tchouaméni és Federico Valverde úgy összeverekedett, hogy utóbbit kórházba kellett szállítani. Az eset óta mindkét labdarúgó kiadott már egy közleményt, de Álvaro Arbeloa vezetőedző még nem nyilatkozott a történtektől, most azonban megtette ezt az el Clásico előtti sajtótájékoztatón.

Botrány a Real Madrid öltözőjében

A Real Madrid edzője szivárogtatásról beszélt

A spanyol tréner Xabi Alonso menesztése után ült le a madridi kispadra, ahol 24 tétmérkőzésen eddig 15 győzelmet aratott. Elismerte, hogy bár csak négy hónapja van itt, attól még neki is felelőssége van a sikertelen szezon miatt, de ettől függetlenül már várja a vasárnapi el Clásicót.

„Nagyszerű mérkőzésre számítok egy nagyszerű ellenfél ellen, amely idén is kiemelkedően teljesít. Már nagyon várjuk, ezt a mérkőzést várja mindenki a legjobban a világon. Azzal a céllal utazunk oda, hogy győzzünk” − mondta Arbeloa, akit ezt követően az öltözői verekedésről kérdezték.

Két dolgot szeretnék mondani. Először is, nagyon büszke vagyok a klub határozottságára, gyorsaságára és átláthatóságára. Másodszor pedig arra, hogy a játékosok elismerték a hibájukat, és bocsánatot kértek. Ez nekem elég. nem fogom őket nyilvánosan keresztre feszíteni, mert nem érdemlik meg. Valverde és Tchouameni megérdemlik, hogy továbblépjünk, meg kell adnunk nekik az esélyt”

„Ismétlem, ami az öltözőben történt, az ott is marad. Számomra az, hogy valaki ezt kiszivárogtatta, az árulással és hűtlenséggel ér fel a Real Madriddal szemben” − tette hozzá.

Véleménye szerint nincs baj az öltözői hangulattal

Arbeloa megosztotta, hogy a verekedés pillanatában nem volt ott az öltözőben, mivel az irodájában tartózkodott.

„Természetesen egészséges az öltöző. Nem könnyű elfogadni két trófea nélküli szezont, és mindig azt mondom, hogy Real Madrid-játékosként ez kell legyen a célod. Természetesen ennél jobban kell csinálnunk mindent, változtatásokat kell eszközölni, és gondolkodni.

Egészséges az öltözői hangulat, komolyan mondom. A csapat készen áll arra, hogy újra nyerjen, biztos vagyok benne, hogy jövőre a több tapasztalatnak hála mindenki fejlődni fog. Ez alatt a négy hónap alatt semmi olyan nem történt, amire azt mondanám, hogy nem vagyok büszke.”

Ami biztos, hogy a Real Madrid vasárnap este a Barcelona otthonában lép pályára, s amennyiben az el Clásico legalább döntetlennel végződik, úgy a katalánok hazai környezetben ünnepelhetik meg a címvédést.