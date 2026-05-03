Manapság, ha egy profi labdarúgó szögre akasztja a stoplist, jó eséllyel különböző munkakörben, de marad a sportág közelében. Vannak persze olyanok is, akik tudatosan kerülik a reflektorfényt, és a futballtól távol élik a mindennapjaikat. Utóbbi tábort erősíti a Real Madrid, a Juventus és a Chelsea korábbi támadója, Gonzalo Higuaín is, aki a Lionel Messit is foglalkoztató Inter Miami játékosfejlesztője, de a visszavonulása óta gyakorlatilag teljesen eltűnt a nyilvánosság elől.

A Real Madridot is megjárt Gonzalo Higuaín az Inter Miamiból vonult vissza 2022-ben

Durván megváltozott a Real Madrid egykori sztárja

A 2022-ben visszavonult korábbi argentin válogatott csatárról vírusként kezdett terjedni egy kép az interneten, amelyen kissé pocakosan, hosszú szakállal, trikóban tűnt fel egy sportboltban, Miamiban – sok szurkoló egyszerűen nem hitt a szemének.

🇦🇷🚨 𝗡𝗘𝗪: A fan spotted Gonzalo Higuain at a sports store in Miami. pic.twitter.com/XmguktJLz5 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) May 2, 2026

A reakciók nem is maradtak el: a kommentelők egy része azt kérdezte, hogyan lehet ennyire megváltozni néhány év alatt.

„Úgy néz ki, mint Trevor a GTA 5-ből”

„Ha lenne haja, nem nézne ki annyira rosszul”

„100%, hogy Higuaín élete legrosszabb formájában van”

Higuaín a River Plate csapatában kezdte pályafutását, majd 2007 és 2013 között a Real Madrid játékosa volt, ahonnan saját bevallása szerint Cristiano Ronaldo miatt jött el 2013-ban. Ezután volt a Napoli és a Juventus futballistája, kölcsönjátékosként pedig a Milanban és Chelsea-ben is szerepelt az Inter Miami előtt. Többek között három spanyol bajnoki címet, három olasz bajnoki aranyat és egy Európa-ligát nyert, és volt döntős csapat tagja a Bajnokok Ligájában, valamint gólkirály a Serie A-ban. Az argentin válogatottban 75 mérkőzésen 31 gólt szerzett, tagja volt a világbajnokságon 2014-ben, Copa Américán 2015-ben és 2016-ban döntőig jutott nemzeti együttesnek.