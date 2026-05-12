Sergio Ramos lehet a Sevilla új tulajdonosa. A Real Madrid korábbi csapatkapitánya a Five Eleven Capital nevű befektetési csoporttal együtt szerezhet többségi részesedést az andalúz klubban.

A Real Madrid egykori kiválósága, Sergio Ramos újra fontos szerepet kaphat nevelőegyesületénél, a Sevillánál – ezúttal már tulajdonosként. Fotó: CRISTINA QUICLER / AFP
A Real Madrid-ikon 400 millió eurós üzletben lehet érdekelt

Az El País szerint az üzlet 400 millió euróról szól, ez az egyesület részvényeinek 80 százalékát jelenti. A tranzakcióhoz még hozzá kell járulnia a La Ligának és a spanyol sporttanácsnak is.

A 2023-ban Európa-liga-győztes Sevilla a 2001/02-es idény óta élvonalbeli, most azonban a kiesés ellen küzd. Jelenleg a 13. helyen áll, de három körrel a zárás előtt mindössze három pontra van a veszélyzónától.

Sergio Ramos a Sevillából jutott el Madridig

A világ- és Európa-bajnok Sergio Ramos a Sevillában kezdte karrierjét, mielőtt 2005-ben a Real Madridhoz igazolt, amellyel 22 trófeát nyert. A 40 éves sportember 2023-ban egy idényre még visszatért az andalúziai csapathoz, majd a mexikói Monterrey játékosa volt – jelentette az MTI.

