Borzalmas hírt kapott a Real Madrid sztárja. Ferland Mendy, a Real Madrid francia balhátvédje az Espanyol elleni bajnoki mérkőzésen sérült meg, ezért meg kell műteni. A 30 éves játékos sérülése azonban sokkal súlyosabb a vártnál, így könnyen lehet, hogy Mendy a szezon végén befejezi pályafutását.

A Real Madrid balhátvédjét az Espanyol ellen megnyert spanyol bajnokin kellett lecserélni, miután egy sprint közben a combjához kapott. Az első hírek arról szóltak, hogy Ferland Mendy körülbelül öt hónapig lesz harcképtelen, azonban most kiderült, hogy a francia játékos sérülése sokkal súlyosabb a vártnál. 

A Real Madrid balhátvédje sokat volt sérült az idei szezonban
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A Real Madrid sztárjának véget ért a pályafutása?

A Cope értesülései szerint a francia játékos ínszakadást szenvedett csontleválással együtt a combfeszítőjén, így komoly műtét vár rá, a teljes felépülése pedig akár egy évig is eltarthat. A spanyol portál azt is hozzáteszi, hogy annak is megvan az esélye, hogy Mendy rehabilitációja nem lesz sikeres, így felmerülhet benne a visszavonulás lehetősége is. 

A francia játékosnak 2028 nyaráig van szerződése a Real Madridnál, jövő hétfőn Franciaországban műtik majd. 

Mendy korábban már szenvedett sérülést a jobb combfeszítő izom inának közelében, amelyet 2025 áprilisában műtöttek meg, akkor közel hat hónapot hagyott ki. A 10-szeres francia válogatott játékos az idei szezonban mindössze kilenc mérkőzésen lépett pályára.

Ferland Mendy 2019 nyarán az Olympique Lyon csapatától érkezett, a Real Madrid 48 millió eurót fizetett érte a francia klubnak. Mendy az elmúlt hét évben három bajnoki címet, két Bajnokok Ligája-trófeát, valamint egy spanyol Kiráy-kupát nyert a Real Madriddal. 

