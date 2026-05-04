Ferland Mendy 2019-ben, potom 48 millió euróért cserébe tette át a székhelyét Franciaországból a Real Madridhoz, amely együttesnél kijelenthető, hogy ő lett az egyik legbalszerencsésebb futballista. A tízszeres francia válogatott balhátvéd egyetlen szezonban sem tudott 26 bajnokinál többször pályára lépni, ezúttal pedig öt mérkőzésnél állt meg a számláló.
Ez volt a Real Madrid 120. jegyzet sérülése két év alatt
Fabrizio Romano hétfői bejegyzése szerint a francia futballista friss combizomsérülése volt a madridiak 120. jegyzett sérülése két év alatt. Ehhez a hihetetlen számhoz Mendy nem is egyszer hozzájárult, ezúttal pedig a műtét sem elkerülhető.
A francia válogatott játékost az Espanyol ellen megnyert spanyol bajnokin kellett idő előtt lecserélni, a súlyosságát vagy éppen a balszerencséjét pedig jól mutatja, hogy futás közben kapott a combjához.
Sajtóhírek szerint a 30 éves Mendy legjobb esetben is öt hónap múlva térhet vissza, amikor már javában zajlik a 2026-2027-es idény. Az egykori francia reménység hét éve futballozik a madridiaknál, viszont csupán 210 alkalommal lépett pályára, jelenlegi szerződése pedig 2028-ig szól.
