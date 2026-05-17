Rendkívül érdekesen alakul a spanyol élvonal hajrája. A bajnoki címet ismét megszerezte a Barcelona, pont a legnagyobb rivális, a Real Madrid elleni győzelmével korábban, a Bajnokok Ligája indulást érő öt hely is gazdára talált már, viszont a kiesőzónában nagy a tülekedés a végén. Olyannyira, hogy a 37. forduló előtt a 19., kieső helyen álló Levantét mindössze négy pont választotta el a 11.!!! helyen álló Valenciától. Nos, ebben a környezetben a Sevilla szintén 43 ponttal várta a Real Madridot, így számukra egy minimum döntetlen már jó eredmény lett volna.

A Real Madrid Vinícius (jobb oldal) góljával nyert Sevillában

A Real Madrid egy góllal nyert

A vendég labdabirtoklási fölényt hozó bajnokin végül csak egyetlen egy gól döntött, ezt még az első negyedórában szerezte a Real Madrid Vinícius révén, aki egy szép akció végén jó 14-15 méterről lőtt laposan a kapuba.

A meccsen aztán több találat nem is esett, így ezzel az egy góllal húzta be a három pontot a Real Madrid, míg a Sevilla pont nélkül maradt otthon vasárnap este. Ez már csak azért is érdekes, mert, ha a statisztika szerinti kaput eltaláló lövéseket nézzük, abból a hazaiaknak hat darab volt, míg a madridiaknak az az egy, amellyel végül győztek is.