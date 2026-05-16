A 34 éves Dani Carvajal szerződése a szezon végén lejár, a vezetőségtől pedig nem kapott új ajánlatot, így szabadon igazolható játékosként távozik a Real Madridtól.

Dani Carvajal a Real Madrid legendás csapatának utolsó megmaradt tagja volt

A spanyol válogatott jobbhátvéd az elmúlt 13 szezonban meghatározó ember volt Real Madridban, ez idő alatt 23 trófeát gyűjtött be. Többek között hatszor nyert Bajnokok Ligáját, négyszer spanyol bajnokságot, ötször klubvilágbajnokságot, kétszer pedig spanyol Király-kupát.

Távozik a Real Madrid legendás csapatának utolsó játékosa is

Az 52-szeres spanyol válogatott játékost az utóbbi időben több sérülés is hátráltatta, az idei szezonban mindössze nyolc bajnoki mérkőzésen kezdett.

Egy áprilisi sajtótájékoztatóján Álvaro Arbeloa vezetőedző elmondta, hogy nem fog több játékpercet biztosítani Carvajalnak pusztán azért, hogy növelje esélyeit a spanyol keretbe való bekerülésre a nyári világbajnokságra.

23 játékosom van. Minden Real Madrid-játékosnak van esélye kijutni a világbajnokságra, de ha megengedik, én elsősorban azt fogom nézni, mi a legjobb a csapatom számára”

– mondta a vezetőedző, aki később tisztázta, hogy „megjegyzése nem Dani Carvajal ellen irányult, és hangsúlyozta, hogy a védő kulcsfontosságú a Real Madrid számára, és ugyanilyen fontosnak kellene lennie a spanyol válogatott számára is.

Dani Carvajal az idei szezonban már nem volt alapember a Real Madridnál

Carvajal 10 évesen, 2002-ben csatlakozott a Real Madridhoz, összesen 23 szezont töltött a klubnál – melyet csak a Bayer Leverkusennél eltöltött 2012/13-as idény szakította meg. Az első csapatban 448 mérkőzésen lépett pályára.

A 34 éves védő a legendás csapat utolsó tagjaként távozik a Real Madridtól. Carvajal egyik volt azoknak, akik Zinédine Zidane irányításával 2016 és 2018 között sorozatban háromszor nyerték meg a Bajnokok Ligáját.