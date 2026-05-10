Rendkívüli

Padlóra kerültek az angolok, aggasztó fejlemények érkeztek

Érdekes

Kvíz, brutálisan nehéz kérdésekkel – csak a vérprofiknak lez full pontszáma

Komoly belső válság alakult ki a Bajnokok Ligája rekordgyőztesénél, miután az elmúlt napokban egymást érték a botrányos események a klubnál. Legutóbb a Real Madrid edzésén történt egy bizarr eset, Thibaut Courtois karaterúgással indult meg Kylian Mbappé felé.

A spanyol sajtó és több nemzetközi lap szerint a Real Madridnál az öltözői légkör soha nem látott mélypontra süllyedt, miközben a csapat a szezon hajrájában is csak kullog a címvédő Barcelona mögött. A madridiak vasárnap katalán riválisuk otthonában lépnek pályára az el Clásicón, és már csak matematikai esélyük maradt arra, hogy megnyerjék a bajnokságot. 

Áll a bál a Real Madridnál
Fotó: CRISTINA QUICLER / AFP

Mit művelt a Real Madrid kapusa Mbappéval?

Nemrég éppen a Barcelona elleni rangadót megelőző edzésen rögzítettek egy nem mindennapi jelenetet a kamerák, amely azóta futótűzként terjed az interneten. 

A Real belga kapusa, Thibaut Courtois karatefilmeket idéző látványos mozdulattal, nyújtott lábbal indult meg Kylian Mbappé felé, 

és kis híján brutálisan fejbe rúgta csapattársát. Bár a bizarr incidens nem fajult tettlegességig, jól mutatja a szokatlanul feszült hangulatot a madridiaknál.

Egymást érik a botrányok a Real Madridnál

Mbappé egyébként is a kritikák kereszttüzébe került az elmúlt hetekben. A világbajnok francia támadó a sérülése idején Párizsban, majd Szardínián lazított a barátnőjével, ami sok szurkolónál kiverte a biztosítékot. Egy online petíció is elindult, amelyben a drukkerek egy része a klubtól való távozását követelte, de egy másik petícióban a maradása mellett is elkezdték gyűjteni a szavazatokat.

Az utóbbi napok legnagyobb botránya azonban a csapat középpályásai, az uruguayi Federico Valverde és a francia Aurélien Tchouaméni között robbant ki. 

A két klasszis két egymást követő napon is összetűzésbe keveredett az edzéseken: az első vita egy kemény belépő után robbant ki, a második alkalommal pedig a konfliktus tettlegességig fajult. A beszámolók szerint Valverde fejsérülést szenvedett és kórházba került, majd közleményt adott ki, amelyben tagadta, hogy csapattársa megütötte volna.

Players of Real Madrid, from left to right, Trent Alexander-Arnold, Gonzalo Garcia, Aurelien Tchouameni, and Federico Valverde celebrate a goal during the LaLiga EA Sports football match between Real Madrid CF and Real Sociedad at Estadio Bernabeu in Madrid, Spain, on February 14, 2026. (Photo by Alberto Gardin/NurPhoto) (Photo by Alberto Gardin / NurPhoto via AFP)
Tchouaméni és Valverde balhéjának nagy visszhangja volt
Fotó: ALBERTO GARDIN / NurPhoto

A klub végül súlyos pénzbüntetéssel reagált: mindkét játékos ötszázezer eurós bírságot kapott. Tchouaméni később hivatalos közleményben kért bocsánatot, és elfogadhatatlannak nevezte a történteket. Nem ez volt az egyetlen „verekedős eset” a közelmúltban a klubnál, ugyanis a hét elején Álvaro Carreras megerősítette, hogy korábban összezördült csapattársával, a német válogatott Antonio Rüdigerrel.

A pályán sem sokkal jobb a helyzet a Realnál: a csapat gyengén teljesít a bajnokságban, a Bajnokok Ligájából már rég kiesett, és minden bizonnyal trófea nélkül zárja a szezont. 

Álvaro Arbeloa sincs könnyű helyzetben, a spanyol edző napjai meg vannak számlálva, utódja a hírek szerint José Mourinho lehet.

