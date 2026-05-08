A Real Madridnál szemmel láthatóan elszabadultak az indulatok, az internetet pedig ellepték azok a mémek, amelyek Federico Valverde és Aurélien Tchouaméni balhája kapcsán születtek. A Real Madrid klasszisai már nemcsak az ellenfelekkel harcolnak a pályán, hanem egymással is. A vicces képek és videók odáig mentek, hogy sokan már Sergio Ramos visszatérését emlegetik, mondván: a legendás védő is büszke lenne az „utcai harcos” mentalitásra.

Áll a bál a Real Madrid csapatánál Aurelien Tchouaméni Federico Valverde balhéja után

A Real Madrid sztárjai megihlették a mémgyárosokat

A mémgyárosok természetesen nem kímélték a Realt: van, ahol UFC-plakátként ábrázolják a két középpályást, máshol Carlo Ancelotti próbál békebírót játszani a ring közepén. A szurkolók egy része szerint ez csak a szezon végi frusztráció jele, mások szerint viszont éppen az mutatja, mennyire feszülten próbálják megmenteni az idényt Madridban, ahol éppen a hétvégi, Barcelona elleni el Clásicóra készülnek.

Át kell rendezni a Real Madrid trófeatermét?

Sergio Ramos, miután rájött, hogy most már szabad verekedni a Real Madridnál:

Sergio Ramos finding out that you’re allowed to fight in the Real Madrid dressing room after he left. pic.twitter.com/vyY2apHqGW — laminy (@laminy76) May 8, 2026

És visszatér segíteni:

Természetesen az AI-t is bevetették:

What actually happened between Aurelien Tchouameni and Fede Valverde 🥊



Video made with ChatGPT Images + Seedance 2.0 in @yapper_so pic.twitter.com/lD8iytPpHa — Sergio ⭐ (@sergio_de_ennin) May 8, 2026