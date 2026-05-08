Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Nézze!

Elképesztő, amit Varga Judit csinál – ezt önnek is látnia kell!

Link másolása
Vágólapra másolva!
Végét ért a balhé a Királyi Gárdánál? A Real Madrid a hivatalos honlapján tudatta, hogy lefolytatta a fegyelmi eljárást a csapat két összeverekedő játékosa, az uruguayi Federico Valverdével, valamint a francia Aurélien Tchouaménivel szemben. A két játékos példátlan büntetést büntetést kapott.

A Real Madrid a hivatalos honlapján tudatta, hogy pénteken a csapatkapitány Federico Valverde, valamint a francia válogatott Aurélien Tchouaméni is megjelent az eljárást vezető vizsgálóbiztos előtt.

Federico Valverde central midfield of Real Madrid and Uruguay celebrates after scoring his sides first goal during the La Liga EA Sports match between Real Madrid CF and Girona FC at Estadio Santiago Bernabeu on April 10, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
A Real Madrid csapatkapitánya fejsérülés nem játszhat a Barcelona ellen
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A közleményben hangsúlyozzák, hogy a meghallgatás során a játékosok őszinte megbánásukat fejezték ki a történtek miatt, és kölcsönösen bocsánatot kértek egymástól.

Óriási büntetést kaptak a Real Madrid játékosai

Tchouaméni és Valverde emellett elnézést kértek a klubtól, csapattársaiktól, a szakmai stábtól és a szurkolóktól is, továbbá mindketten jelezték, hogy elfogadják a Real Madrid által kiszabott büntetést. 

A körülményekre való tekintettel a Real Madrid mindkét játékosra 500 ezer eurós (172 millió forint) pénzbírságot szab ki, ezzel lezárva a fegyelmi eljárást. 

Mi történik a Real Madridnál?

A hét elején Álvaro Carreras megerősítette, hogy korábban összeverekedett csapattársával, a német válogatott Antonio Rüdigerrel, szerdán pedig a francia Aurelien Tchouaméni és az uruguayi Federico Valverde keveredtek összetűzésbe, ennek lett a folytatása a csütörtöki verekedés. 

Spanyol források szerint a csapatkapitány Valverde csütörtök reggel nem volt hajlandó kezet fogni Tchouaménivel, ez pedig egy feszült tréninget eredményezett, amely egy öltözői összetűzésben csúcsosodott ki. A két játékos közötti incidens során Valverde egy asztal sarkának ütközött, amitől súlyos fejsérülést szenvedett, ezért kórházba kellett szállítani.

Aurelien Tchouameni defensive midfield of Real Madrid and France celebrates after scoring his sides first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg match between Real Madrid C.F. and SL Benfica at Estadio Santiago Bernabeu on February 25, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Tchouameni már a szerdai edzésen is nekiment Valverdének
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Az uruguayi középpályás koponyasérülést szenvedett, de nem történt komoly baja, így az ilyenkor szokásos orvosi protokoll miatt 10-14 napot kell kihagynia

  • kapcsolódó cikkek:
Sergio Ramos visszatér? UFC-meccsre készülnek a Real Madridnál – mutatjuk a mémeket
Kiderült, milyen súlyos a sérülése a Real Madrid összevert csapatkapitányának
A Real Madrid kórházba került sztárja megtörte a csendet
A Real Madrid sztárja súlyosan megsérült, a visszavonulást fontolgatja
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!