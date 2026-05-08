A Real Madrid a hivatalos honlapján tudatta, hogy pénteken a csapatkapitány Federico Valverde, valamint a francia válogatott Aurélien Tchouaméni is megjelent az eljárást vezető vizsgálóbiztos előtt.
A közleményben hangsúlyozzák, hogy a meghallgatás során a játékosok őszinte megbánásukat fejezték ki a történtek miatt, és kölcsönösen bocsánatot kértek egymástól.
Óriási büntetést kaptak a Real Madrid játékosai
Tchouaméni és Valverde emellett elnézést kértek a klubtól, csapattársaiktól, a szakmai stábtól és a szurkolóktól is, továbbá mindketten jelezték, hogy elfogadják a Real Madrid által kiszabott büntetést.
A körülményekre való tekintettel a Real Madrid mindkét játékosra 500 ezer eurós (172 millió forint) pénzbírságot szab ki, ezzel lezárva a fegyelmi eljárást.
Mi történik a Real Madridnál?
A hét elején Álvaro Carreras megerősítette, hogy korábban összeverekedett csapattársával, a német válogatott Antonio Rüdigerrel, szerdán pedig a francia Aurelien Tchouaméni és az uruguayi Federico Valverde keveredtek összetűzésbe, ennek lett a folytatása a csütörtöki verekedés.
Spanyol források szerint a csapatkapitány Valverde csütörtök reggel nem volt hajlandó kezet fogni Tchouaménivel, ez pedig egy feszült tréninget eredményezett, amely egy öltözői összetűzésben csúcsosodott ki. A két játékos közötti incidens során Valverde egy asztal sarkának ütközött, amitől súlyos fejsérülést szenvedett, ezért kórházba kellett szállítani.
Az uruguayi középpályás koponyasérülést szenvedett, de nem történt komoly baja, így az ilyenkor szokásos orvosi protokoll miatt 10-14 napot kell kihagynia
