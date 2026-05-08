A Real Madrid a hivatalos honlapján tudatta, hogy pénteken a csapatkapitány Federico Valverde, valamint a francia válogatott Aurélien Tchouaméni is megjelent az eljárást vezető vizsgálóbiztos előtt.

A Real Madrid csapatkapitánya fejsérülés nem játszhat a Barcelona ellen

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

A közleményben hangsúlyozzák, hogy a meghallgatás során a játékosok őszinte megbánásukat fejezték ki a történtek miatt, és kölcsönösen bocsánatot kértek egymástól.

Óriási büntetést kaptak a Real Madrid játékosai

Tchouaméni és Valverde emellett elnézést kértek a klubtól, csapattársaiktól, a szakmai stábtól és a szurkolóktól is, továbbá mindketten jelezték, hogy elfogadják a Real Madrid által kiszabott büntetést.

A körülményekre való tekintettel a Real Madrid mindkét játékosra 500 ezer eurós (172 millió forint) pénzbírságot szab ki, ezzel lezárva a fegyelmi eljárást.

Mi történik a Real Madridnál?

A hét elején Álvaro Carreras megerősítette, hogy korábban összeverekedett csapattársával, a német válogatott Antonio Rüdigerrel, szerdán pedig a francia Aurelien Tchouaméni és az uruguayi Federico Valverde keveredtek összetűzésbe, ennek lett a folytatása a csütörtöki verekedés.

Spanyol források szerint a csapatkapitány Valverde csütörtök reggel nem volt hajlandó kezet fogni Tchouaménivel, ez pedig egy feszült tréninget eredményezett, amely egy öltözői összetűzésben csúcsosodott ki. A két játékos közötti incidens során Valverde egy asztal sarkának ütközött, amitől súlyos fejsérülést szenvedett, ezért kórházba kellett szállítani.

Tchouameni már a szerdai edzésen is nekiment Valverdének

Az uruguayi középpályás koponyasérülést szenvedett, de nem történt komoly baja, így az ilyenkor szokásos orvosi protokoll miatt 10-14 napot kell kihagynia