Már megint összeverték egymást a Real Madrid játékosai, kórházba került a csapatkapitány

A Real Madridnak borzalmas szezonja van, a Király Gárdának ez lesz sorozatban a második olyan idénye, amikor egyetlen trófeát sem sikerül begyűjtenie. Ráadásul Álvaro Arbeloa együttese vasárnap este a Barcelona otthonában lép pályára, a katalán csapat pedig megszerzi fennállása 29. bajnoki címét, ha legalább egy pontot sikerül szereznie a meccsen.

A Real Madrid csapatkapitánya (balra) kórházba került a Clásico előtt

Fotó: Burak Akbulut/Anadolu via AFP

A Real Madrid borzalmas hangulatban készül a találkozóra. A hét elején Álvaro Carreras megerősítette, hogy összeverekedett csapattársával, a német válogatott Antonio Rüdigerrel, szerdán pedig a francia Aurelien Tchouameni és az uruguayi Federico Valverde keveredtek összetűzésbe, ami tettlegességig fajult.

Mi történt már megint a Real Madrid edzésén?

Nem mellesleg spanyol sajtóértesülések szerint a Real Madrid keretében hatan is vannak azok közül, akik már nem állnak szóba a vezetőedzővel. A Real Madrid öltözője lassan egy hordára kezd hasonlítani, szinte minden nap történik valami vállalhatatlan.

A minap aztán ismét Tchouameni és Valverde hallatott magáról. A spanyol Marca értesülései szerint a két középpályás a csapat csütörtöki edzésén is összeverekedett, melynek az lett a vége, hogy az uruguayi csapatkapitányt kórházba kellett szállítani.

Az újabb összetűzést több öltözői forrás is „Valdebebas történetének legsúlyosabb incidenseként” jellemezte. Az elfajult vitába több játékos is kénytelen volt becsatlakozni, ami végül odáig fajult, hogy Valverdét kórházba kellett szállítani.

A spanyol lap azt írja, hogy Valverde csütörtök reggel nem volt hajlandó kezet fogni Tchouaménivel, ez pedig egy feszült tréninget eredményezett, amely egy öltözői összetűzésben csúcsosodott ki. A két játékos közötti incidens során Valverde véletlenül – nem Tchouaméni ütése miatt – egy asztal sarkának ütközött, amitől súlyos fejsérülést szenvedett, ezért kórházba kellett szállítani. Ugyanezek a források azt is kiemelik, hogy az edzésen végig kemény belépők voltak jellemzők, főként az uruguayi részéről, a francia játékosnak pedig ettől borult el az agya.

Tchouameni már a szerdai edzésen is nekiment Valverdének

Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Az eset súlyossága azonnali válságtanácskozást eredményezett az öltözőben, amelyet az incidens után néhány perccel tartottak meg, José Ángel Sánchez klubigazgató jelenlétében.

A klub mindkét játékossal szemben fegyelmi eljárást indított, amely pénzbírsághoz vagy a kerettől való ideiglenes eltiltáshoz is vezethet.

Ezt követően egyetlen játékos sem hagyta el a sportkomplexumot a példátlan válsághelyzet miatt. A klub célja, hogy véget vessenek a problémáknak, és megállítsák a feszültség eszkalációját, amely a klub legmagasabb szintjén is komoly aggodalmat kelt.