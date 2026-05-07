Most jött! Putyin megtámadhatta a NATO-t? Rendkívüli a készültség

Már megint összeverték egymást a Real Madrid játékosai, kórházba került a csapatkapitány

Lassan már követhetetlen az a káosz, ami a Real Madridnál zajlik. A csapat szerdai edzésén összeverekedett egymással az uruguayi Federico Valverde és a francia Aurelien Tchouameni. Azonban a kedélyek nem csillapodtak a két középpályás között. Spanyol sajtóértesülések szerint a Real Madrid játékosai csütörtökön is egymásnak estek, a verekedés végén pedig kórházba kellett szállítani a Királyi Gárda csapatkapitányát.

A Real Madridnak borzalmas szezonja van, a Király Gárdának ez lesz sorozatban a második olyan idénye, amikor egyetlen trófeát sem sikerül begyűjtenie. Ráadásul Álvaro Arbeloa együttese vasárnap este a Barcelona otthonában lép pályára, a katalán csapat pedig megszerzi fennállása 29. bajnoki címét, ha legalább egy pontot sikerül szereznie a meccsen. 

A Real Madrid csapatkapitánya (balra) kórházba került a Clásico előtt
Fotó: Burak Akbulut/Anadolu via AFP

A Real Madrid borzalmas hangulatban készül a találkozóra. A hét elején Álvaro Carreras megerősítette, hogy összeverekedett csapattársával, a német válogatott Antonio Rüdigerrel, szerdán pedig a francia Aurelien Tchouameni és az uruguayi Federico Valverde keveredtek összetűzésbe, ami tettlegességig fajult. 

Mi történt már megint a Real Madrid edzésén?

Nem mellesleg spanyol sajtóértesülések szerint a Real Madrid keretében hatan is vannak azok közül, akik már nem állnak szóba a vezetőedzővel. A Real Madrid öltözője lassan egy hordára kezd hasonlítani, szinte minden nap történik valami vállalhatatlan. 

A minap aztán ismét Tchouameni és Valverde hallatott magáról. A spanyol Marca értesülései szerint a két középpályás a csapat csütörtöki edzésén is összeverekedett, melynek az lett a vége, hogy az uruguayi csapatkapitányt kórházba kellett szállítani. 

Az újabb összetűzést több öltözői forrás is „Valdebebas történetének legsúlyosabb incidenseként” jellemezte. Az elfajult vitába több játékos is kénytelen volt becsatlakozni, ami végül odáig fajult, hogy Valverdét kórházba kellett szállítani. 

A spanyol lap azt írja, hogy Valverde csütörtök reggel nem volt hajlandó kezet fogni Tchouaménivel, ez pedig egy feszült tréninget eredményezett, amely egy öltözői összetűzésben csúcsosodott ki. A két játékos közötti incidens során Valverde véletlenül – nem Tchouaméni ütése miatt – egy asztal sarkának ütközött, amitől súlyos fejsérülést szenvedett, ezért kórházba kellett szállítani. Ugyanezek a források azt is kiemelik, hogy az edzésen végig kemény belépők voltak jellemzők, főként az uruguayi részéről, a francia játékosnak pedig ettől borult el az agya. 

Aurelien Tchouameni defensive midfield of Real Madrid and France celebrates after scoring his sides first goal during the UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second Leg match between Real Madrid C.F. and SL Benfica at Estadio Santiago Bernabeu on February 25, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Tchouameni már a szerdai edzésen is nekiment Valverdének
Fotó: Jose Breton/NurPhoto via AFP

Az eset súlyossága azonnali válságtanácskozást eredményezett az öltözőben, amelyet az incidens után néhány perccel tartottak meg, José Ángel Sánchez klubigazgató jelenlétében. 

A klub mindkét játékossal szemben fegyelmi eljárást indított, amely pénzbírsághoz vagy a kerettől való ideiglenes eltiltáshoz is vezethet. 

Ezt követően egyetlen játékos sem hagyta el a sportkomplexumot a példátlan válsághelyzet miatt. A klub célja, hogy véget vessenek a problémáknak, és megállítsák a feszültség eszkalációját, amely a klub legmagasabb szintjén is komoly aggodalmat kelt. 

