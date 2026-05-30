Szinte percről percre tájékoztatja az embereket és a budapesti lakosságot Facebook-oldalán a hatóság. A Budapesti Rendőr-főkapitányság kiemelten kezeli az UEFA Bajnokok Ligája döntőjét és a kísérőprogramokat. Aki közlekedni szeretne a magyar fővárosban, annak mindenképp ajánljuk, tekintse meg a rendőrség posztjait, hol érdemes lezárásra, torlódásra, nagyobb szurkolói vonulásra számítani.

Hatalmas a rendőrség készültsége Budapesten

Fotó:BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság﻿

A rendőrség hivatalos weboldalán, a police.hu-n már tájékozódhat, hol és mikor kellett intézkednie a járőröknek. Ugyanakkor felhívják a figyelmet: „a szombati eseményekről a BRFK Facebook-oldalán adunk folyamatosan frissülő tájékoztatást”. Eseménydús volt a pénteki nap és az éjszakai is a rendőrök számára, több esetben is közbe kellett avatkozniuk. A döntő napjára, szombatra, a korábbinál is megnövekedett létszámmal készülnek a megfelelő biztonság érdekében.

A közösségi médiában folyamatos tájékoztatással igyekeznek elébe menni a nagyobb dugók és torlódások kialakulásának. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Puskás Arénában még egy munkaközpontot is felállított.

A rendőrség beszámolt már a szurkolói csoportok vonulásairól is. Pontosan közzétették, honnan hova tartanak a drukkerek.

Folyamatosan szállnak le a gépek Ferihegyen a szurkolókkal. A legutóbbi három géppel több mint 500 Arsenal szurkoló érkezett.” „A PSG szurkolók a Bazilika lépcsőjén fotózkodnak.” „A PSG szurkolók a Bazilikától a Lánchíd irányába vonulnak a Zrínyi utcán.” „FRISSÍTÉS: A szurkolói csoport megérkezett a Keleti pályaudvarhoz. Egy nagyobb szurkolói csoport rendőri kísérettel a Kossuth térhez ért, ahol metróra szállnak a Keleti pályaudvar felé.”

Cikkünk publikálásának pillanatában a legfrissebb bejegyzés szerint a párizsi szurkolók elindultak a döntő helyszínére.

A rendőrség beszámolója szerint a Paris Saint Germain és az Arsenal szurkolói is megérkeztek a Puskás Arénához, beléptetésük elkezdődött.