Budapesten megnövekedett a turistaforgalom. Rengeteg szurkoló érkezett a világ minden tájáról, hogy élőben tekintse meg a Bajnokok Ligája-döntőt. Számos drukker azonban be sem jut a Puskás Arénába, a Paris Saint-Germain—Arsenal összecsapásra, tízezrek tekinthetik meg a meccset valamelyik szurkolói zónából, de a város több pontján is vonulásra lehet számítani.

Szinte percről percre tájékoztatja az embereket és a budapesti lakosságot Facebook-oldalán a hatóság. A Budapesti Rendőr-főkapitányság kiemelten kezeli az UEFA Bajnokok Ligája döntőjét és a kísérőprogramokat. Aki közlekedni szeretne a magyar fővárosban, annak mindenképp ajánljuk, tekintse meg a rendőrség posztjait, hol érdemes lezárásra, torlódásra, nagyobb szurkolói vonulásra számítani.

Fotó:BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság﻿

Hatalmas a rendőrség készültsége Budapesten

A rendőrség hivatalos weboldalán, a police.hu-n már tájékozódhat, hol és mikor kellett intézkednie a járőröknek. Ugyanakkor felhívják a figyelmet: „a szombati eseményekről a BRFK Facebook-oldalán adunk folyamatosan frissülő tájékoztatást”. Eseménydús volt a pénteki nap és az éjszakai is a rendőrök számára, több esetben is közbe kellett avatkozniuk. A döntő napjára, szombatra, a korábbinál is megnövekedett létszámmal készülnek a megfelelő biztonság érdekében.

A közösségi médiában folyamatos tájékoztatással igyekeznek elébe menni a nagyobb dugók és torlódások kialakulásának. A Budapesti Rendőr-főkapitányság a Puskás Arénában még egy munkaközpontot is felállított.

A rendőrség beszámolt már a szurkolói csoportok vonulásairól is. Pontosan közzétették, honnan hova tartanak a drukkerek.

Folyamatosan szállnak le a gépek Ferihegyen a szurkolókkal.  A legutóbbi három géppel több mint 500 Arsenal szurkoló érkezett.”

„A PSG szurkolók a Bazilika lépcsőjén fotózkodnak.”

„A PSG szurkolók a Bazilikától a Lánchíd irányába vonulnak a Zrínyi utcán.”

„FRISSÍTÉS:  A szurkolói csoport megérkezett a Keleti pályaudvarhoz. Egy nagyobb szurkolói csoport rendőri kísérettel a Kossuth térhez ért, ahol metróra szállnak a Keleti pályaudvar felé.”

Cikkünk publikálásának pillanatában a legfrissebb bejegyzés szerint a párizsi szurkolók elindultak a döntő helyszínére.

FRISSÍTÉS:

A rendőrség beszámolója szerint a Paris Saint Germain és az Arsenal szurkolói is megérkeztek a Puskás Arénához, beléptetésük elkezdődött.

 

