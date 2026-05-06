Révész Attila nem árul zsákbamacskát: se becsületet, se bajnoki pontokat nem ad el a sorsdöntő NB I-es forduló előtt, a Kisvárdánál viszont a nyáron komoly rendrakás jöhet. A Kisvárda vezetőedző-sportigazgatója beszélt a bennmaradás utáni „mentális selejtezőről”, a keret átalakításáról, a távozókról, a Győr elleni bajnoki jelentőségű mérkőzésről, a Ferencváros magyar futballra gyakorolt hatásáról, az osztályozóról, a tévés jogokról és arról is, miért nem ő ül le a következő idényben a Kisvárda kispadjára.
Búcsúinterjút adott Révész Attila a várdai tisztítótűz közepén
Korábban említette, hogy a bennmaradás kiharcolása után több játékosnak is lehetőséget ad majd. Milyen következtetéseket vont le ebből az időszakból, amely során nem sikerült egyszer sem győznie a csapatának? – kérdezte az Origo Sport Révész Attila vezetőedző-sportigazgatót.
Amint az eredményesség alapján látszik, nem sikerült túl jól a bennmaradás utáni időszakunk, de nagyon hasznosnak mondhatom. Egyrészt azok a játékosok, akik esetleg a kevesebb lehetőség miatt sértődöttek lehettek, most megkapták a lehetőséget a bizonyításra. Kevesen éltek vele, ami igazolja, hogy helyes volt a korábbi döntés. Másrészt azokat a játékosokat is meg tudtam ítélni mentális oldalról, akik a bennmaradás után elveszítették a motivációjukat. A következő szezon tekintetében ez nagyon hasznos információ volt.
Volt olyan játékos, aki pozitívan jött ki ebből az időszakból? Úgy tűnik, vesztesekből akadt bőven.
Nem konkretizálnám. Inkább azt mondom, hogy az a harcos, győztes mentalitású 12-13 ember nem véletlenül kapott bizalmat korábban.
Cipetic és Jovicic távozása után jöhet az újabb várdai rendrakás
Április végén elköszöntek Branimir Cipetictől és Aleksandar Jovicictól, akik korábban a csapatkapitányi karszalagot is viselték. Miért volt ennyire sürgős a szakítás, nem lehetett volna megvárni a bajnokság végét?
A bennmaradás kiharcolása után a játékosok próbáltak nyomást helyezni a klubvezetésre. A jövőjük miatt szerettek volna szerződéshosszabbítást kicsikarni, vagy tisztán látni, ha nem számítunk rájuk. A menedzsereik folyamatosan érdeklődtek. Azt mondtuk, ez így tiszta: ha nem tudok választ adni, akkor az eddigi érdemeikre való tekintettel lehetőséget biztosítunk számukra, hogy máshol próbálják meg folytatni.
Ha a keret fele távozik, az az élő szerződések miatt komoly anyagi teher is lehet. Lesznek fájdalmas „válóperes” tárgyalások a nyáron?
Lesz ilyen, de meg kell várni az utolsó fordulót, erről csak utána beszélhetek. Nagyon fontos, hogy az utolsó forduló előtt senkiben se merüljön fel kétség, és mindenki a legjobb tudása szerint játsszon.
Nemrég azt mondta, a keret 50 százaléka nem alkalmas az NB I-re. Hogyan történhetett meg, hogy ezek a játékosok egyáltalán szerződést kaptak?
Mi az NB II-ből érkeztünk. Lehet beszélni statisztikákról, 24 játékosról, meg arról, hogy mennyit győztünk, de tulajdonképpen tíz emberrel az NB II-es kezdőcsapatból játszottuk végig a szezont. Ez volt az oka annak, hogy nálunk a csapategység fontosabb volt, mint az egyéni kvalitás. Ha szigorúan csak az egyéni kvalitásokat nézzük, akkor azt hiszem, vannak problémáink.
„Nincs az a pénz, amiért eladnám a becsületemet”
Nagyon fontos mérkőzés következik a Győr ellen, ha nem nyer Kisvárdán az ETO, a Fradi pedig legyőzi a ZTE-t hazai pályán, akkor Robbie Keane csapata lesz bajnok. Számít informális megkeresésekre, „motivációs” üzenetekre akár a Ferencváros, akár a szurkolók részéről?
Erre nincs szükség. Mindkét klubbal jóban vagyunk, tiszteljük egymást.
De rólam azt lehet tudni, hogy nincs az a pénz, amiért eladnám a becsületemet.
Ez a legfontosabb dolog az életemben. Volt már hasonló szituáció a klub életében: tavaly a Kazincbarcika ellen a feljutás után is forgattam a csapatot, de az utolsó meccsre a tisztesség azt kívánta, hogy mozgósítsuk az erőtartalékainkat. Most is így lesz.
A nyeretlen sorozat alatt kísérletezett, de az utolsó fordulóban visszakerülnek a legjobbak a pályára?
A legerősebb csapat fog játszani. Az elmúlt meccseken látott fiatalítás megmutatta, hogy a védekezésünk nem tökéletes. Most már nem a fiataloknak kell bizonyítaniuk, hanem a klubnak kötelessége a legjobb együttessel pályára lépnie. Ha nem így tennénk, a klub hírnevén esne csorba, ezt pedig nem engedhetjük meg.
Csakis ezért változtat az utolsó fordulóra?
Azért játszik a legerősebb csapat, mert ez a kötelességünk. A Kazincbarcika ellen már látszott, hogy a játékosok motiváltabbak voltak, de képességbeli hiányosságok is megmutatkoztak. Nem azt szeretnénk, hogy a szurkolókban az maradjon meg, hogy a végén leengedtünk, hanem az, hogy nem véletlenül maradtunk benn, és képesek vagyunk a legjobb csapatok dolgát is megnehezíteni.
A Ferencváros sikereiből az egész magyar futball profitálhat
Borbély Balázs, az ETO vezetőedzője korábban úgy fogalmazott, a magyar futball érdekében akár jobb is lehetne, ha a Ferencváros nyerné a bajnokságot. Ön szerint van jelentősége a magyar futball jövője szempontjából annak, ki lesz a bajnok?
Sportvezetőként a Győr helyében semmi más nem járna a fejemben, csak a bajnoki cím. Ez egy életre szóló eredmény, ezért teljesen érthető, ha ott senki nem gondolkodik másban. De ha nem sportvezetőként, hanem a magyar futball egyik szereplőjeként nyilatkozom, akkor nem kérdés, hogy a Ferencvárosnak kell bajnoknak lennie.
Gazdaságilag egyértelmű, hogy az FTC sikerei nagy hatást gyakoroltak a magyar futballra: más lett a megítélésünk, mások lettek a transzferértékek, és sokkal több megfigyelő fókuszál ránk.
Milyen közvetlen gazdasági haszna van egy sikeres nemzetközi szereplésnek a többi magyar klubra?
Az UEFA szolidaritási mechanizmusa alapján az élvonalbeli klubok is juttatásokhoz jutnak a sikeres csapat szereplése után. Ha az FTC sokáig menetel, mindenki jobban jár. Ha két klub tudna európai szinten vinni egy sorozatot, annál csodálatosabb nincs: előrelépünk a ranglistán, és piaci bevételt hozunk a rendszerbe. A mostani bizonytalan helyzetben ez különösen fontos lehet, mert a külső forrás tulajdonképpen piaci bevétel. A sikeres nemzetközi szereplés emellett a transzferértékekre is hat.
Az osztályozó, az M4 Sport és a futballpénzek jövője
Mennyire ért egyet az osztályozó bevezetésével? Az NB I-esek örülhetnek, az NB II-esek kevésbé.
Két kieső mellett a 12 csapatos ligában olyan nyomás van, ami a világon sehol nincs. Ezt edzőként is láttam. Megértem az NB II-eseket is, de a támogatások közti különbség jelentősen csökkent az osztályok között. Korábban sokkal nagyobb volt a szakadék, most viszont már mások az arányok.
Szerintem jobb az egy kieső, mert így kisebb nyomás mellett tudnak feljutni ígéretes tehetségek, és nem csak a szabályok miatt kell őket betenni a csapatba.
A tévés jogok körül nagy a mozgás, miközben az NB I közvetítése technikailag is óriási feladat. Ki tudná ezt ma az M4 Sporton kívül megcsinálni?
Látjuk az adatokat: a sportközvetítések nézettségi mutatói kimagaslóak, ezért bármilyen csatorna közvetíti a meccseket, azzal piaci alapon is jól járhat. Az M4-nek viszont olyan háttér-infrastruktúrája van, figyelembe véve a VAR-közvetítőkocsik meglétét és az ahhoz szükséges 12 kamera kihelyezését, amelyet jelenleg más csatornák nagyon nehezen, vagy véleményem szerint csak tőlük bérelve tudnának megvalósítani. Nem vagyok televíziós rendező vagy programigazgató, nem tudom pontosan, hogy a többi csatornának milyen technikai háttere van, de azt tudom, hogy amikor erről annak idején beszéltünk, és a stadionokat az M4 munkatársai készítették fel, akkor borzasztó aprólékos, nagy technikai hátteret igénylő, rengeteg részletbe menő feladatot láttunk. Ezt egy új csatornának nagyon nehéz lenne megvalósítani. Nem tudom, hogy a VAR működhetne-e más csatornák térnyerése után.
A közvetítési jogok mellett a szerencsejátékból érkező pénzek is kulcskérdést jelentenek. Ezen érdemes lenne ön szerint változtatni?
A szerencsejáték nagyon fontos kérdés. 2010 előtt, amikor ez még nem volt szabályozott, vagy legalábbis a csapatok nem kaptak belőle hivatalosan pénzt, nagyon sok fekete fogadás történt. Biztos vagyok benne, hogy most is a sötét oldalakon erre az élelmesek azonnal ráharapnának. Ez nem jó. Szabályozott körülmények között az államnak is az a jó, hiszen ebből adóforintok származnak, és tisztán, átláthatóan működik. Ez így együtt szerintem meg fog maradni, mert a döntéshozók is meg fogják érteni politikától függetlenül, hogy eddig is hasznos volt.
Milyen strukturális változásokra számít az anyagi lehetőségeket illetően?
El kell jutnunk oda, hogy 50 százalékban helyi játékosokra építsünk, és csak olyan légiósok jöjjenek, akik valóban segítenek. A kispadon nem lenne szabad külföldinek ülnie. A fiatalabb magyar és külföldi játékosok iránt már most nagy az érdeklődés külföldről, őket piacképessé tudjuk tenni. Az akadémiai rendszer és az infrastruktúra-fejlesztések mostanra értek be annyira, hogy ezt lehetővé tegyék.
Ez lehet a magyar futball új önfenntartó modelljének alapja?
Németországban vagy Svájcban is 12 évet adtak a rendszernek, mi még csak a hatodik évnél járunk. Mostanra lettek meg azok a háttéremberek – elemzők, specialisták –, akik nemzetközi szintűvé tudják tenni a játékosokat.
Ki kell menni külföldre, látni a feltételeket: ők ma is irigykednek a magyarországi infrastruktúrára.
Ebből kell pénzt csinálni, értékesíteni kell a játékosokat. Ha ilyen soklábú lesz a klubok bevétele, akkor az állami támogatás fokozatosan csökkenthető lesz. A profi futballból szép lassan ki lehet vonulni, de ehhez felelősségteljes gazdálkodás kell. Ez a piachoz való közelítés helyes útja.
Búcsú a Kisvárda kispadjától
Erősebb lesz a bajnokság a Honvéd és a Vasas visszatérésével?
Biztos vagyok benne, hogy ők nem fogják elkövetni a tavalyi kiesők hibáit. Kiegyensúlyozottabb lesz a mezőny, és náluk is elvárják majd a saját akadémiáról kikerülő játékosok beépítését. Izgalmasabb bajnokság jön. Nekünk is megérte feláldozni az utolsó másfél-két hónapot a következő év előkészítése érdekében, még ha a vereségek nem is jöttek jól.
Ez tehát valóban búcsúmeccs lesz a Kisvárda kispadján?
Biztosan nem én ülök le a következő idényben a kispadra, ez lesz az utolsó meccsem vezetőedzőként.
Azt vállaltam, hogy visszajuttatom a csapatot az NB I-be, majd stabilizálom ebben az időszakban, ezt a tulajdonosok és a helyi szponzorok felé is teljesítettem. A klub életében zajló változásokra reagálnunk kell, ezért mindenképpen új edzőt kell hoznunk. Én továbbra is dolgozni fogok a klubért, csak nem ebben a szerepben. Ez a két év viszont alaposan elfárasztott. Ezt nem lehet tovább csinálni egészségkárosodás nélkül. Pihenőre van szükségem. Rengeteg munkát végeztem reggeltől estig, ez nem normális. Most már tényleg belefáradtam, ez az igazság.