Révész Attila nem árul zsákbamacskát: se becsületet, se bajnoki pontokat nem ad el a sorsdöntő NB I-es forduló előtt, a Kisvárdánál viszont a nyáron komoly rendrakás jöhet. A Kisvárda vezetőedző-sportigazgatója beszélt a bennmaradás utáni „mentális selejtezőről”, a keret átalakításáról, a távozókról, a Győr elleni bajnoki jelentőségű mérkőzésről, a Ferencváros magyar futballra gyakorolt hatásáról, az osztályozóról, a tévés jogokról és arról is, miért nem ő ül le a következő idényben a Kisvárda kispadjára.

Búcsúinterjút adott Révész Attila a várdai tisztítótűz közepén

Korábban említette, hogy a bennmaradás kiharcolása után több játékosnak is lehetőséget ad majd. Milyen következtetéseket vont le ebből az időszakból, amely során nem sikerült egyszer sem győznie a csapatának? – kérdezte az Origo Sport Révész Attila vezetőedző-sportigazgatót.

Amint az eredményesség alapján látszik, nem sikerült túl jól a bennmaradás utáni időszakunk, de nagyon hasznosnak mondhatom. Egyrészt azok a játékosok, akik esetleg a kevesebb lehetőség miatt sértődöttek lehettek, most megkapták a lehetőséget a bizonyításra. Kevesen éltek vele, ami igazolja, hogy helyes volt a korábbi döntés. Másrészt azokat a játékosokat is meg tudtam ítélni mentális oldalról, akik a bennmaradás után elveszítették a motivációjukat. A következő szezon tekintetében ez nagyon hasznos információ volt.

Volt olyan játékos, aki pozitívan jött ki ebből az időszakból? Úgy tűnik, vesztesekből akadt bőven.

Nem konkretizálnám. Inkább azt mondom, hogy az a harcos, győztes mentalitású 12-13 ember nem véletlenül kapott bizalmat korábban.

Cipetic és Jovicic távozása után jöhet az újabb várdai rendrakás

Április végén elköszöntek Branimir Cipetictől és Aleksandar Jovicictól, akik korábban a csapatkapitányi karszalagot is viselték. Miért volt ennyire sürgős a szakítás, nem lehetett volna megvárni a bajnokság végét?

A bennmaradás kiharcolása után a játékosok próbáltak nyomást helyezni a klubvezetésre. A jövőjük miatt szerettek volna szerződéshosszabbítást kicsikarni, vagy tisztán látni, ha nem számítunk rájuk. A menedzsereik folyamatosan érdeklődtek. Azt mondtuk, ez így tiszta: ha nem tudok választ adni, akkor az eddigi érdemeikre való tekintettel lehetőséget biztosítunk számukra, hogy máshol próbálják meg folytatni.