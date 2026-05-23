Szombaton hivatalossá vált, hogy a Robbie Keane elhagyja a Ferencváros labdarúgócsapatát, amellyel tavaly bajnoki címet, idén pedig Magyar Kupát nyert.

Már nem Robbie Keane a Fradi edzője

Fotó: MIGUEL RIOPA / AFP

A döntés háttere továbbra sem ismert, ahogyan az sem, hogy a szerződésbontásnak lesznek-e anyagi következményei a klubra, esetlen Robbie Keane-re nézve, aki úgy döntött, 16 hónap után elhagyja a klubot. Az ír szakember most a hivatalos Instagramon oldalán mondott köszönetet a zöld-fehéreknek és sok sikert a jövőre nézve.

Robbie Keane elköszönt a Fraditól

„A Ferencvárosnál töltött hihetetlenül élvezetes és sikeres 16 hónap után meghoztam egy nehéz döntés, miszerint távozok a klubtól. Az elnök úr, a vezetőség, a stáb és a játékosok már a kezdetektől fogva szeretettel fogadtak, és öröm volt velük együtt dolgozni. Fantasztikus kapcsolatot alakítottunk ki, amely nagy sikereket hozott a klub számára, és rendkívül büszke vagyok arra, amit közösen elértünk.

A Ferencváros szurkolói Európa leglelkesebb drukkerei közé tartoznak, és örökké az emlékeimben fogom őrizni azt a támogatást, amit az érkezésem pillanatától kaptam tőlük.

Az első szezonomban megnyert bajnoki cím és a múlt heti Magyar Kupa-győzelem mind olyan pillanatok, amelyekre mindig nagyon büszke leszek. Soha nem felejtem el azokat a felejthetetlen estéket sem, amelyeket az Európa-ligában veretlenül átéltünk. Ezek az eredmények és emlékek egész pályafutásom során elkísérnek majd.

Hosszas gondolkodás és mérlegelés után úgy érzem, most jött el az ideje annak, hogy távozzak. Nem volt könnyű meghozni ezt a döntést. A Ferencváros különleges csapat, és kétségem sincs afelől, hogy a következő években is sikeres lesz.

Mindenkinek köszönöm a hihetetlen támogatást és azokat a felejthetetlen emlékeket, amelyeket együtt élhettünk át. A jövőre nézve csak a legjobbakat kívánom. Hajrá Fradi!” – búcsúzott Keane a közösségi oldalán.

Az FTC elnöke, Kubatov Gábor a közösségi oldalán reagált a 146-szoros ír válogatott egykori labdarúgó távozására, ám mindössze három szóval köszönt el.

„Köszönünk mindent, Robbie!” – írta a Ferencváros elnöke a Facebook oldalán.