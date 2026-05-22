A Ferencvárosi C-közép Facebook-oldala pénteken arról posztolt, hogy Robbie Keane felmondott a Ferencvárosnál. A szurkolói oldal bejegyzése szerint az esetleges döntés háttere egyelőre nem ismert, ahogyan az sem, hogy a szerződésbontásnak lennének-e anyagi következményei a klubra nézve.

Robbie Keane távozik a Ferencvárostól?

Robbie Keane Pozsonyba tart?

Csütörtökön az Origo Sport is megírta: a Slovan Bratislava hivatalos klubpodcastjában, a Na Tehelnom poli című műsorban ifjabb Ivan Kmotrík, a pozsonyi Slovan vezérigazgatója beszélt azokról a szakemberekről, akik szóba kerülhetnek a pozsonyiak kispadján. A jelöltek között Robbie Keane, valamint Szerhij Rebrov neve is szerepel.

Fontos ugyanakkor, hogy hivatalos ferencvárosi bejelentés egyelőre nem érkezett, így a távozásról szóló hírt továbbra is feltételesen szabad csak kezelni.

Nincs hivatalos megerősítés

A közösségi médiában terjedő hírt később a Blikk is megírta, ugyanakkor a lap szintén a Ferencvárosi C-közép bejegyzésére hivatkozott. Később az m4sport.hu saját forrásaira hivatkozva közölte, hogy távozik az FTC edzője.

Az esetleges felmondásról szóló hírek azért is lennének meglepőek, mert Keane alig öt nappal ezelőtt még a folytatásról beszélt. A Ferencváros ugyan 3–0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a bajnokság utolsó fordulójában, de a Győri ETO győzelmével eldőlt, hogy a Fradi hét egymást követő bajnoki cím után ezúttal csak ezüstérmes lett.

Keane akkor csalódottan értékelte a szezont, de arról beszélt, hogy a következő idényben erősebben kellene visszatérniük, és tanulniuk kellene azokból a hibákból, amelyek miatt a bajnokság első felében túl sok hazai mérkőzést veszítettek el. A jövőjével kapcsolatos pletykákat az ír edző azzal hárította el, hogy nem foglalkozik velük, jól érzi magát a klubnál, és egy rövid pihenő után még eltökéltebben térne vissza a munkához.