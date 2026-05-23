Nem kért a folytatásból: Robbie Keane bedobta a törölközőt a Fradinál

Bombaként robbant a hír a hazai és nemzetközi sportsajtóban. Robbie Keane felmondott, ezt a tényt pedig most hivatalos oldalán a Fradi is bejelentette.
Robbie Keane távozik a Fradi kispadjáról
A döntés háttere továbbra sem ismert, ahogyan az sem, hogy a szerződésbontásnak lesznek-e anyagi következményei a klubra, esetlen Robbie Keane-re nézve.
Az ír szakember 2025. január 6-án csatlakozott a Ferencvároshoz vezetőedzőként, 16 hónap után távozik.
„A Fradival bajnokságot nyert, idén pedig elhódította a Magyar Kupát és a legjobb 16 közé jutott az UEFA Európa-ligában. Csapatával többek között legyőzte a Genk, a Salzburg, a Glasgow Rangers, a Ludogorec és a Braga együttesét is. A távozó vezetőedző utódjáról később születik döntés” — írta hivatalos oldalán a klub.
Az FTC köszöni az edző munkáját, valamint sok sikert kíván Robbie Keane további pályafutásához.
Robbie Keane másfél év alatt két trófeát tett a Fradi vitrinjébe: bajnoki címet és Magyar Kupát nyert a csapattal. A kupában lépcsőt lépett a csapat: tavaly ezüstig, idén már aranyig jutott az FTC. A bajnokságban egyszer felért a csúcsra, másodszor pedig csak egy pont választotta el az újabb aranytól.
Európában is előrelépett vele a Ferencváros: az előző idényben az Európa-liga rájátszásában, a nyolcaddöntő kapujában búcsúzott a Viktoria Plzennel szemben, idén viszont már bejutott a legjobb tizenhat közé. A Ludogorec kiejtése után a Braga elleni párharc jelentette a végállomást, de a nyolcaddöntős szereplés így is Keane fradis időszakának egyik legerősebb nemzetközi eredménye lett.