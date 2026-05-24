Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Trump sokkolta a világot: bejelentette a háború végét

Látnia kell!

Lélegzetelállító felvételek: így hömpölygött a tömeg a csíksomlyói búcsún – galéria

Link másolása
Vágólapra másolva!
Amit már napok óta lehetett sejteni, az szombatra megvalósult, miszerint új edzővel vág neki a 2026-2027-es szezonnak a Ferencváros. Robbie Keane azok után köszönt el, hogy csapatával bemutatott egy imresszív Európa-liga-menetelést, majd megnyerte a Magyar Kupát, azonban az NB I-et már nem tudta.

Robbie Keane 2025 januárjában vette át a Fradi irányítását, amely élén 82 tétmérkőzésen 52 győzelmet aratott, de a soron következő idénynek már nem az ír szakemberrel vágnak neki a zöld-fehérek.

Robbie Keane megnyerte a Magyar Kupát
Robbie Keane megnyerte a Magyar Kupát
Fotó: Fradi.hu

Robbie Keane-től érzelmes videóval búcsúzott Kubatov Gábor

Az ír szakember magyar bajnoknak és kupagyőztesnek is mondhatja magát, az Európa-liga 2025-2026-os idényében pedig egészen a nyolcaddöntőig menetelt, ahol a portugál Braga által el az útját. A kaland azonban nem folytatódik, hiszen Robbie Keane távozott a csapattól.

„A Ferencvárosnál töltött hihetetlenül élvezetes és sikeres 16 hónap után meghoztam egy nehéz döntés, miszerint távozok a klubtól. Az elnök úr, a vezetőség, a stáb és a játékosok már a kezdetektől fogva szeretettel fogadtak, és öröm volt velük együtt dolgozni. Fantasztikus kapcsolatot alakítottunk ki, amely nagy sikereket hozott a klub számára, és rendkívül büszke vagyok arra, amit közösen elértünk” − írta ki az ír edző, akinek munkáját szombaton már megköszönte Kubatov Gábor, de vasárnap délelőtt egy érzelmes videót is kiposztolt a Facebook-oldalára.

Felejthetetlen utazás! Köszönünk mindent, Robbie!

− írta ki a Fradi klubelnök.

Nagy kérdés, hogy ki fog leülni Keane után a Ferencváros kispadjára, mi három poncon kerestünk utódot, szavazni pedig ide kattintva tud az egyes verziókra.

  • Kapcsolódó tartalom

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!