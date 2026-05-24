Robbie Keane 2025 januárjában vette át a Fradi irányítását, amely élén 82 tétmérkőzésen 52 győzelmet aratott, de a soron következő idénynek már nem az ír szakemberrel vágnak neki a zöld-fehérek.

Robbie Keane megnyerte a Magyar Kupát

Fotó: Fradi.hu

Robbie Keane-től érzelmes videóval búcsúzott Kubatov Gábor

Az ír szakember magyar bajnoknak és kupagyőztesnek is mondhatja magát, az Európa-liga 2025-2026-os idényében pedig egészen a nyolcaddöntőig menetelt, ahol a portugál Braga által el az útját. A kaland azonban nem folytatódik, hiszen Robbie Keane távozott a csapattól.

„A Ferencvárosnál töltött hihetetlenül élvezetes és sikeres 16 hónap után meghoztam egy nehéz döntés, miszerint távozok a klubtól. Az elnök úr, a vezetőség, a stáb és a játékosok már a kezdetektől fogva szeretettel fogadtak, és öröm volt velük együtt dolgozni. Fantasztikus kapcsolatot alakítottunk ki, amely nagy sikereket hozott a klub számára, és rendkívül büszke vagyok arra, amit közösen elértünk” − írta ki az ír edző, akinek munkáját szombaton már megköszönte Kubatov Gábor, de vasárnap délelőtt egy érzelmes videót is kiposztolt a Facebook-oldalára.

Felejthetetlen utazás! Köszönünk mindent, Robbie!

− írta ki a Fradi klubelnök.

Nagy kérdés, hogy ki fog leülni Keane után a Ferencváros kispadjára, mi három poncon kerestünk utódot, szavazni pedig ide kattintva tud az egyes verziókra.