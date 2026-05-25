A másodosztályú Chindia Targoviste drámai osztályozós meccset játszott az FC Farul Constanta csapatával. Az első összecsapás 3-3-as döntetlent hozott, Ivan Pesic viszont gondoskodott róla, hogy a román SuperLiga bent maradási harca igazán emlékezetes maradjon.

Mi történt a román ligában?

A Chindia vezetett, de a Farul fordítani tudott 2-1-re. A hazaiak azonban nem adták fel, megfordították a találkozót 3-2-re, de a vendégek a 88. percben egyenlítettek. A román sajtó arról írt, hogy ez volt az ország egyik legőrültebb találkozója az idényben.

A találkozó azonban az év bakija miatt marad emlékezetes: 3-2-es Chindia vezetésnél Ivan Pesic szerencsétlenkedett egy sort. A horvát légiós egy kapushiba után teljesen egyedül, az üres kapu felé vezethette a labdát. Csetlett-botlott, majd sikerült elrontania az ordító helyzetet. Romániában a kommentátorok, és a szakértők azóta sem térnek magukhoz - hitetlenkednek, ezt hogy lehetett kihagyni.

Az oda-visszavágós párharc május 31-én folytatódik, ott dől el végleg, hogy ki lesz jövőre is a román első osztály tagja.