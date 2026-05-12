Most dől el a háború: tőrt döftek Ukrajna hátába, Putyin a Kremlben lejt örömtáncot

A szaúdi labdarúgó-bajnokság 32. fordulójában a Cristiano Ronaldóval felálló Al-Nasszr rendkívül közel volt ahhoz, hogy a második helyen álló Al-Hilal legyőzésével bebiztosítsa a bajnoki címet, azonban Simone Inzaghi együttese egy 98. percben szerzett öngóllal egyenlíteni tudott a szuperrangadón. Az Al-Nasszr így még nem mondhatja bajnoknak magát, Cristiano Ronaldo pedig továbbra is üldözi első trófeáját Szaúd-Arábiában.

Cristiano Ronaldo kedden este azért lépett pályára az előrehozott bajnoki döntőben, hogy három és fél évvel az Al-Nasszrba igazolása után begyűjtse első trófeáját Szaúd-Arábiában. 

Nassr supporters display a giant poster of Portuguese forward Cristiano Ronaldo during the Saudi Pro League football match between Al-Nassr and Al-Ahli at the Al-Awwal Park Stadium in Riyadh on April 29, 2026. (Photo by Fayez Nureldine / AFP)
Cristiano Ronaldo a szaúdi bajnokság arca
Fotó: Fayez Nureldine/AFP

Az ötszörös aranylabdás támadó nyert már két gólkirályi címet, és a szaúdi bajnokság legjobb játékosának is megválasztották már, de a csapatával még egyetlen trófeát sem tudott begyűjteni az érkezése óta. 

Cristiano Ronaldo el van átkozva?

A 41 éves Cristiano Ronaldo az idei szezonban 26 találatnál jár, így a gólkirály címet minden bizonnyal a korábbi angol válogatott Ivan Toney fogja megnyerni, aki az Al-Ahli csatáraként 31 gólnál jár a bajnokságban. 

Fans wave a banner during the Saudi Pro League football match between Al-Nassr and Al-Hilal at King Fahd Sports City Stadium in Riyadh on May 12, 2026. (Photo by Fayez NURELDINE / AFP)
Az Al-Nasszr szurkolói nagyon készültek a rangadóra
Fotó: AFP/Fayez Nureldine

A fővárosi derbi előrehozott bajnoki döntő volt, ugyanis két fordulóval a vége előtt az Al-Nasszar öt pont előnnyel vezetett a második helyen álló Al-Hilal előtt, amely egy meccsel kevesebbet játszott a bajnokságban. A vendégcsapat tehát csak egy győzelemmel tarthatta életben bajnoki reményeit. 

A kedd esti rangadón két aranylabdás is pályára lépett, hiszen az Al-Nasszr kezdőjében ott volt az ötszörös aranylabdás Cristiano Ronaldio, míg az Al-Hilal együttesében ott volt korábbi realos csapattársa, a francia Karim Benzema.

Az első félidőben az életben maradásért futballozó vendégcsapatnál volt többet a labda, de igazán komoly helyzete csak egy volt Simone Inzaghi együttesének. Az Al-Nasszr kontrákra rendezkedett be, és a 37. percben óriási lépést tett a bajnoki cím felé. Egy szöglet utáni kavarodást követően nem tudott felszabadítani az Al-Hilal védelme, a lecsorgóra érkező Mohamed Simakan pedig hét méterről a jobb alsóba bombázott (1-0)

Az ötszörös aranylabdás Ronaldónak is megvolt a lehetősége arra, hogy betaláljon, a szezon egyik legnagyobb gólját lőhette volna, de a bal felsőbe tartó bombáját Yassine Bono óriási bravúrral védeni tudta. 

Ronaldo's chance against Al hilal
by u/arkam_uzumaki in soccer

A második félidőben is többet volt a labda az Al-Hilalnál, de a vendégcsapat komoly helyzeteket nem tudott kialakítani az Al-Nasszr kapuja előtt. A folytatásban Jorge Jesus együttese kontrollálta a meccset, a portugál edző pedig a 83. percben lecserélte a csapatkapitány Ronaldót, aki óriási ováció közepette hagyta el a játékteret. 

Ekkor már minden készen állt a bajnoki fiesztára, azonban a nyolcperces hosszabbítás végén egy döbbenetes góllal egyenlített az Al-Hilal. Egy hatalmas bedobásra kirobbant a kapujából a brazil Bento, aki összeütközött a saját védőjével, majd a kapuba ejtette a labdát

A szaúdi szuperrangadó így 1-1-es döntetlennel zárult, az Al-Nasszr előnye pedig két meccsel a vége előtt öt pont az Al-Hilal előtt.

