A Transfermarkt szakértői szerint a rendszeres játék, a stabil teljesítmény és a Galatasaray sikeres szereplése is hozzájárult ahhoz, hogy Sallai Roland értéke újra emelkedett. A legutóbbi frissítés (május 21.) során a magyar válogatott futballista becsült értéke 12 millió euróról 14 millió euróra nőtt, ami több mint 16 százalékos emelkedést jelent.

Sallai Roland ismét bajnok lett a Galatasaray csapatával

Sallai Roland értéke újra emelkedett

Sallai Roland tavaly ősszel igazolt a török rekordbajnok Galatasarayhoz, ahol rövid idő alatt meghatározó játékossá vált, idén már a második bajnoki címét nyerte a isztambuli klubbal. Érdekesség, hogy míg korábban elsősorban támadó szélsőként számítottak rá, a Galatánál egyre gyakrabban a védelem jobb oldalán kapott szerepet. Sokoldalúságának köszönhetően több poszton is bevethető, ami jelentősen növeli az értékét a nemzetközi piacon.

A Transfermarkt adatai alapján Sallai a pályafutása során többször is megjárta a hullámvölgyeket és a csúcsokat. A Freiburg játékosaként éveken át stabilan a legértékesebb magyar futballisták közé tartozott, ugyanakkor a sérülések és a formaingadozások miatt időnként visszaesett a becsült értéke. Az elmúlt időszak azonban egyértelműen pozitív fordulatot hozott számára ezen a téren is.

A növekedés azért is figyelemre méltó, mert Sallai már nem tartozik a fiatal tehetségek közé, az értékbecslés kapcsán pedig az életkor rendszerint fontos szempont.

Ennek ellenére a 29 éves magyar játékos teljesítménye ellensúlyozni tudta ezt a tényezőt, ami jól mutatja, mennyire megbecsült futballistának számít jelenleg Törökországban. Legmagasabban 2021 nyarán volt Sallai értéke, akkor 24 évesen 16 millió euróra taksálták – ennél jelenleg 2 millió euróval ér csak kevesebbet.

Sallai Roland remek teljesítménye a piaci értékére is pozitív hatással van

Sallai Roland fejlődéséből mit profitáhat Marco Rossi?

A mostani 14 millió eurós értékkel a kétszeres török bajnok és egyszeres Török Kupa-győztes Sallai továbbra is a legértékesebb magyar labdarúgók közé tartozik, miközben a Galatasaray számára is egyre nélkülözhetetlenebb. Ha a következő idényben is hasonló formában futballozik, könnyen elképzelhető, hogy a legközelebbi frissítésnél ismét felfelé mozdul majd a neve mellett szereplő összeg.