Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Rendkívüli

Halálos robbanás történt a MOL tiszaújvárosi üzemében

Sport

Robbie Keane felmondott a Fradinál

Link másolása
Vágólapra másolva!
Jó hírt kapott a magyar válogatott szövetségi kapitánya. A legfrissebb becslések szerint Sallai Roland piaci értéke újra emelkedett, a Galatasaray sokoldalú futballistája ebből a szempontból ismét közelebb került pályafutása eddigi legmagasabb szintjéhez, és talán most futballozik élete legjobb formájában.

A Transfermarkt szakértői szerint a rendszeres játék, a stabil teljesítmény és a Galatasaray sikeres szereplése is hozzájárult ahhoz, hogy Sallai Roland értéke újra emelkedett. A legutóbbi frissítés (május 21.) során a magyar válogatott futballista becsült értéke 12 millió euróról 14 millió euróra nőtt, ami több mint 16 százalékos emelkedést jelent.

Sallai Roland ismét bajnok lett a Galatasaray csapatával
Sallai Roland ismét bajnok lett a Galatasaray csapatával
Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU

Sallai Roland értéke újra emelkedett

Sallai Roland tavaly ősszel igazolt a török rekordbajnok Galatasarayhoz, ahol rövid idő alatt meghatározó játékossá vált, idén már a második bajnoki címét nyerte a isztambuli klubbal. Érdekesség, hogy míg korábban elsősorban támadó szélsőként számítottak rá, a Galatánál egyre gyakrabban a védelem jobb oldalán kapott szerepet. Sokoldalúságának köszönhetően több poszton is bevethető, ami jelentősen növeli az értékét a nemzetközi piacon.

A Transfermarkt adatai alapján Sallai a pályafutása során többször is megjárta a hullámvölgyeket és a csúcsokat. A Freiburg játékosaként éveken át stabilan a legértékesebb magyar futballisták közé tartozott, ugyanakkor a sérülések és a formaingadozások miatt időnként visszaesett a becsült értéke. Az elmúlt időszak azonban egyértelműen pozitív fordulatot hozott számára ezen a téren is.

A növekedés azért is figyelemre méltó, mert Sallai már nem tartozik a fiatal tehetségek közé, az értékbecslés kapcsán pedig az életkor rendszerint fontos szempont. 

Ennek ellenére a 29 éves magyar játékos teljesítménye ellensúlyozni tudta ezt a tényezőt, ami jól mutatja, mennyire megbecsült futballistának számít jelenleg Törökországban. Legmagasabban 2021 nyarán volt Sallai értéke, akkor 24 évesen 16 millió euróra taksálták – ennél jelenleg 2 millió euróval ér csak kevesebbet.

ISTANBUL, TURKIYE - MAY 09: Roland Sallai of Galatasaray reacts during the Turkish Super Lig week 33 football match between Galatasaray and Hesap.com Antalyaspor at RAMS Park in Istanbul, Turkiye on May 09, 2026. Hakan Akgun / Anadolu (Photo by Hakan Akgun / Anadolu via AFP)
Sallai Roland remek teljesítménye a piaci értékére is pozitív hatással van
Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU

Sallai Roland fejlődéséből mit profitáhat Marco Rossi?

A mostani 14 millió eurós értékkel a kétszeres török bajnok és egyszeres Török Kupa-győztes Sallai továbbra is a legértékesebb magyar labdarúgók közé tartozik, miközben a Galatasaray számára is egyre nélkülözhetetlenebb. Ha a következő idényben is hasonló formában futballozik, könnyen elképzelhető, hogy a legközelebbi frissítésnél ismét felfelé mozdul majd a neve mellett szereplő összeg.

Természetesen a magyar válogatott és Marco Rossi is profitálhat a Sallait érintő pozitív változásokból, hiszen 

a szövetségi kapitány egy olyan játékossal számolhat, aki több szerepkörben is bevethető, és magas szinten játszik egy európai élcsapatban. 

Másrészt a növekedés visszaigazolása annak, hogy Sallai továbbra is a magyar futball egyik legnagyobb értéke. Egy 14 millió euróra becsült játékos jelenléte növeli a válogatott nemzetközi presztízsét is, így Marco Rossi is vélhetően örül ennek, ugyanakkor számára nem a piaci érték a döntő tényező. 

Hungary's Italian head coach Marco Rossi (R) gestures to Hungary's forward #20 Roland Sallai (L) during the FIFA World Cup 2026 Group F European qualification football match betweem Hungary and Republic of Ireland at the Puskas Arena in Budapest, Hungary on November 16, 2025. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)
Sallai Roland kiemelkedő teljesítményének Marco Rossi csak örülhet
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

Az olasz szakember többször hangsúlyozta, hogy a formát, a motivációt és a taktikai fegyelmet tartja a legfontosabbnak. Sallai esetében az lehet különösen értékes Rossi számára, hogy a Galatasarayban szerzett tapasztalatok révén még taktikusabb és sokoldalúbb játékossá vált.

  • Kapcsolódó cikkek
Sallai Roland csapattársát bevásárlóközpontban ütötték meg
Dzsudzsák Balázs egyértelműen reagált, ezt már nem hagyhatta szó nélkül
Sallói Rossinak: A kritikát el kell tudni fogadni
A magyar válogatott focistát sokkolta Marco Rossi kíméletlen ítélete

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!