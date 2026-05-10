A magyar válogatott szélsője, Sallai Roland a török klubnál megszokott jobb oldali védő pozícióban végigjátszotta a mérkőzést.

Sallai Roland ismét bajnok lett a Galatasarayjal

Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU

Sallai Roland újabb bajnoki címe

Csapata kétszer is hátrányba került, de

a két egyenlítést követően a 88. és a 95. percben újabb gólokkal tette magabiztossá a győzelmet.

Sallai Roland - aki 2024 őszén került a klubhoz - 28 mérkőzésen lépett pályára a török élvonalban ebben az idényben s egy gólt szerzett.

A magyar válogatott sztárja az Instagram-oldalán sem feledkezett meg a sikerről, több képet is megosztott a rajongóival.

A Galatasaray sorozatban negyedik aranyérmét szerezte meg.