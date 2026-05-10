Elképesztő volt a boldogság. A Sallai Rolanddal felálló Galatasaray 4-2-re legyőzte a kieső helyen szerénykedő Anatalysport a török labdarúgó-bajnokság 33., utolsó előtti fordulójában, s megszerezte a klub történetének 26. bajnoki címét.

A magyar válogatott szélsője, Sallai Roland a török klubnál megszokott jobb oldali védő pozícióban végigjátszotta a mérkőzést.

Sallai Roland ismét bajnok lett a Galatasarayjal
Fotó: HAKAN AKGUN / ANADOLU

Sallai Roland újabb bajnoki címe

Csapata kétszer is hátrányba került, de

 a két egyenlítést követően a 88. és a 95. percben újabb gólokkal tette magabiztossá a győzelmet.

Sallai Roland - aki 2024 őszén került a klubhoz - 28 mérkőzésen lépett pályára a török élvonalban ebben az idényben s egy gólt szerzett.

A magyar válogatott sztárja az Instagram-oldalán sem feledkezett meg a sikerről, több képet is megosztott a rajongóival.

A Galatasaray sorozatban negyedik aranyérmét szerezte meg.

