A beszámolók szerint Sallai Roland neve is azon játékosok között szerepel, akik iránt jelentős érdeklődés mutatkozik, ezért reális forgatókönyv lehet az eladása a nyári átigazolási piacon.

Sallai Roland a nyáron távozhat a Galatasaraytól

Hova igazolhat Sallai Roland?

A magyar válogatott támadó mellett Gabriel Sara lehet még az, akitől komoly bevételt remélhet a klub.

A Galatasaray az elmúlt időszakban nem fogta vissza magát a piacon: a klub korábban látványos erősítéseket hajtott végre, többek között Victor Osimhen megszerzésével, majd Leroy Sané érkezésével is komoly üzenetet küldött riválisain

ak. Emellett újabb jelentős igazolások is napirenden vannak, ám a vezetőség állítólag világos pénzügyi elvet követ: előbb játékoseladás, aztán újabb nagy kiadások.

Ebben kulcsszerep juthat a klubelnöknek, Dursun Özbek, aki a hírek szerint személyesen felügyeli a gazdasági döntéseket és a transzferek pénzügyi hátterét. A végső szót is ő mondhatja ki az érkezőkről és a távozókról.

Sallai szempontjából ez azt jelentheti, hogy megfelelő ajánlat esetén könnyen új klub után nézhet. A török lapértesülések angliai érdeklődésről is írnak, ami arra utalhat, hogy a 28 éves magyar futballista előtt ismét megnyílhat valamelyik topliga felé vezető út. Korábban egyébként a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is fogalkoztató Liverpool érdeklődéséről is lehetett hallani.

Egyelőre hivatalos döntés nincs, de a jelek szerint Sallai Roland nyáron elhagyhatja a Galatasarayt.