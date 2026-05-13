Lucas Torreira az olasz utánpótlásban is pallérozódott, több csapatot is megjárt Itáliában, de aztán a Premier League-ben szereplő Arsenal közel 30 millió euróért megvásárolta a játékjogát. Később az Ágyúsok az Atlético Madridnak és a Fiorentinának is kölcsönadták, véglegesen pedig a Galatasaray szerződtette, amely együttesnél Sallai Roland is a csapattársa.

Sallai Roland és Lucas Torreira a Juventus sztárját, Kenan Yildizt őrzik a BL-ben

Váratlan támadás érte Sallai Roland csapattársát.

A Daily Mail cikke szerint Lucas Torreira egy török bevásárlóközpontban tartózkodott, amikor megtörtént a támadás.

Egy férfi odajött hozzám, és azt mondta, hogy szeretne velem képet készíteni. Miután megcsináltuk a fotót, láttam, hogy egy másik férfi közeledik, és azt hittem, ő is képet akar készíteni. De aztán hirtelen megütött, amikor közel ért hozzám. Nem értettem, mi történik”

− emlékezett vissza a 40-szeres uruguayi válogatott középpályás, akinek segítségére az egyik barátja, valamint a sofőrje sietett. Utóbbit ráadásul szintén őrizetbe vették, miután megrugdosta a földön fekvő támadót.

ÖZEL - Lucas Torreira’nın saldırıya uğradığı anlara ait görüntüler. pic.twitter.com/hucqGzrRDA — Peşindeyiz Galatasaray! (@PesindeyizApp) May 13, 2026

A támadást állítólag féltékenység szülte, az ismeretlen elkövető korábban zaklatta Torreira barátnőjét, sőt a futballistának is számos gyűlölködő üzenetet küldött. Sallai csapattársa végül feljelentést tett, szerencséjére súlyos sérülést nem mutattak ki nála a kórházban.

Torreira szerződése 2028-ig szól Isztambulban, ahol a mostani szezonban is alapembernek számított, a bajnoki menetelésből pedig alaposan kivette a részét.