A kulcsjátékosok csődöt mondtak. A Red Bull Salzburgé messze az osztrák Bundesliga legértékesebb kerete, mégis történelmi mélyponton Szoboszlai Dominik korábbi klubja. A LASK Linz 61 évnyi szunyókálás után viszont csodát tett: megnyerte az ÖFB-Kupát és a bajnoki címet is.

Az előző szezonban még a Bajnokok Ligája főtábláján vitézkedtek, mostanra viszont a szurkolók is elpártoltak a szebb napokat is látott csapattól. A Red Bull Salzburg sorra döntögette a negatív rekordokat a 2025/2026-os idényben. Nem túlzás, sokkal inkább tény, a Red Bull-korszak legrosszabb eredményét produkálta a csapat: először fordult elő, hogy nem végeztek az első két hely valamelyikén. A LASK Linz viszont olyan szenzációsan szerepelt, amelyre 61 éve nem volt példa. Dietmar „Didi” Kühbauer ráadásul az utolsó előtti helyen vette át a csapatot, amely végül duplázni tudott.

A Red Bull Salzburg totális összeomlása
A Salzburg az osztrák Bundesliga 3. helyén végzett. A 32 meccsen gyűjtött 29 pontja pedig messze elmarad a bajnok LASK (39 pont) és a második Sturm Graz (37 pont) teljesítménye mögött. Ahogy már a bevezetőben is említettük, ez a Red Bull-korszak legrosszabb eredménye.

A következmény, és a vezetőség reakciója hamar megérkezett, a bajnokság utolsó meccsének másnapján, május 18-án délelőtt a Krone exkluzív híre szerint azonnali hatállyal menesztették Daniel Beichler vezetőedzőt és segítőjét, Zlatko Junuzovicot.

A mélyrepülés nem Beichler edzővel kezdődött, ő mindössze február közepén vette át a csapatot a szintén megbukott Thomas Letsch-től. Beichler ugyanakkor valami egészen katasztrofális pontátlagot tud felmutatni: 14 mérkőzésen, 1,07 pont/meccs. A csapat márciusban már ott tartott, hogy 11 éve nem látott rossz mutatójuk volt hátul, összesen 41 gólt kaptak a szezonban.

A negatív rekordot mégsem a védelem hozta össze. Szintén márciusban, a salzburgi támadókat beolthatták gól ellen. A csapat zsinórban négy meccsen nem lőtt gólt, hasonlóra a Red Bull 20 éves színrelépése óta nem volt példa.

Méregdrága keret, széteső fegyelem és edző-játékos verekedés

A csapat hónapról hónapra omlott össze morálisan. Nem jutottak be a Bajnokok Ligája ligaszakaszába, a selejtező harmadik körében a Club Brugge jelentette a végállomást. Az Európa-ligában folytathatták, de túl sok sikerélményük nem volt: a nyolc meccsből csupán kettőt tudtak megnyerni, így búcsúztak a sorozattól.

Szoboszlai Dominik korábbi csapata a döcögős szezonkezdés után először a 16. fordulóban tudta átvenni a vezetést a bajnoki tabellán, és meglehetősen érdekes időben jött az edzőváltás. Beichler a 20. fordulóban ült le a kispadra, és rögtön egy fölényes győzelemmel indított: a későbbi bajnok LASK csapatát idegenben győzték le 5-1-re, majd egy döntetlen és két vereség után hirtelen a 4. helyen találták magukat. A tabella első helyére a szezon során már egyszer sem tudtak felkapaszkodni.

A csapaton belüli feszültség tavasszal eszkalálódott. Márciusig öt piros lapot kaptak, áprilisban ráadásul fegyelmi botrány rázta meg a klubot. Clement Bischoff, a salzburgiak dán légiósa egy edzésen összetűzésbe került Beichler edzővel. A 20 éves dánt azonnal száműzték az első csapat keretéből a teljes szezonra.

Clement Bischoff ünnepli góljá az Admiral elleni mérkőzésen.
A Salzburgé az osztrák Bundesliga legértékesebb és legdrágább kerete. A Transfermarkt szerint a liga összértéke 359,26 millió euro, a Salzburg keretét pedig 130,0 millió euróra taksálja. Ez azt jelenti, hogy a salzburgi keret egymaga a teljes osztrák élvonal összértékének a bő egyharmadát teszi ki.

Strukturális okok is álltak a Red Bull Salzburg bukása mögött?

Ausztia legnagyobb példányszámban megjelenő országos napilapjában, a Kronen Zeitung futball szakírója, Christoph Nister rámutatott néhány olyan okra, amely a Salzburg trónfosztásához vezetett. A szakíró a „lopakodó folyamat” jelzővel illette az elmúlt évek eseményeit, amelyek odáig vezettek, hogy a klub történelmi mélypontra került.

  • A legnagyobb vezérek elvesztése: 
    Dietrich Mateschitz alapító 2022-es halála után óriási űrt hagyott maga után. Ezt követte a globális sportigazgató, Gérard Houllier halála.
  • A legnagyobb agyak távozása:
    Ralf Rangnick elveszítette a hatalmi harcot a német központtal szemben. Rangnick sokáig harcolt, hogy a Salzburg ne a Lipcse fiókcsapata legyen, végül ezt nem tudta elérni és távozott. A sikerkovács, Christoph Freund sportigazgatót a Bayern München csábította el, de távozott Ernst Tanner akadémiai főnök, valamint Christopher Vivell koordinátor is. Az utódok pedig nem tudták pótolni ezt a szakmai tudást.
  • A riválisok megismerték, lemásolták és ellenük fordították a fegyvert:
    A Salzburg osztrák vetélytársai lemásolták a csapat korábbi sikeres receptjét. Már a riválisok is eredményesen alkalmazták az agresszív letámadást, korán beépítették a fiatal tehetségeket és rendkívül gyors vertikális játékot mutattak. Az ellenfelek pedig az utóbbi években sokkal jobban és szervezettebben működtek, mint maga a Salzburg, amely elveszítette identitását.

61 év után újra csúcson a LASK Linz

A LASK Linz történelmi duplázást vitt véghez az idényben. 16 nappal a bajnoki cím megnyerése előtt a linziek az Osztrák-kupát is megnyerték, így pontosan megismételték az 1965-ös sikert, amikor szintén bajnokok és kupagyőztesek lettek.

Így ünnepelte bajnoki címét a LASK Linz csapata
A klub történetének második bajnoki címét nyerte meg, az 1974-es, hivatalos Bundesliga-alapítás óta pedig az elsőt sikerült elhódítania.

Dietmar „Didi” Kühbauer vezetőedző az utolsó előtti helyen vette át a csapatot, amely végül duplázni tudott. Valami egészen elképesztő tavaszi menetelést produkált a csapat. A 13. fordulóban még a hatodik helyet foglalták el a tabellán, majd elképesztő hullámvasutazás után megjárták a második és az ötödik helyet is. A rájátszást a harmadik helyről indították. Az utolsó nyolc fordulóban viszont veretlenek maradtak, így végü bezsebelték a bajnoki címet.

Jöhet a Bajnokok Ligája-selejtező, sőt, még plusz igazolásokkal is tervezhet a csapat. A Krone kiemeli, hogy a bajnoki cím megnyerése automatikusan 5 millió eurót biztosít a LASK-nak, ráadásul a BL-selejtező rájátszásában kell bekapcsolódniuk a nemzetközi kupasorozat küzdelmeibe. Az egyik lehetséges ellenfelük kiléte pedig már meg is van: a skót Celtic.

 

 

