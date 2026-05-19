Az előző szezonban még a Bajnokok Ligája főtábláján vitézkedtek, mostanra viszont a szurkolók is elpártoltak a szebb napokat is látott csapattól. A Red Bull Salzburg sorra döntögette a negatív rekordokat a 2025/2026-os idényben. Nem túlzás, sokkal inkább tény, a Red Bull-korszak legrosszabb eredményét produkálta a csapat: először fordult elő, hogy nem végeztek az első két hely valamelyikén. A LASK Linz viszont olyan szenzációsan szerepelt, amelyre 61 éve nem volt példa. Dietmar „Didi” Kühbauer ráadásul az utolsó előtti helyen vette át a csapatot, amely végül duplázni tudott.

A Red Bull Salzburg totális összeomlása

A Salzburg az osztrák Bundesliga 3. helyén végzett. A 32 meccsen gyűjtött 29 pontja pedig messze elmarad a bajnok LASK (39 pont) és a második Sturm Graz (37 pont) teljesítménye mögött. Ahogy már a bevezetőben is említettük, ez a Red Bull-korszak legrosszabb eredménye.

A következmény, és a vezetőség reakciója hamar megérkezett, a bajnokság utolsó meccsének másnapján, május 18-án délelőtt a Krone exkluzív híre szerint azonnali hatállyal menesztették Daniel Beichler vezetőedzőt és segítőjét, Zlatko Junuzovicot.

A mélyrepülés nem Beichler edzővel kezdődött, ő mindössze február közepén vette át a csapatot a szintén megbukott Thomas Letsch-től. Beichler ugyanakkor valami egészen katasztrofális pontátlagot tud felmutatni: 14 mérkőzésen, 1,07 pont/meccs. A csapat márciusban már ott tartott, hogy 11 éve nem látott rossz mutatójuk volt hátul, összesen 41 gólt kaptak a szezonban.

Am Tag nach der 1:3-Blamage gegen Hartberg hat Red Bull Salzburg Trainer Daniel Beichler entlassen. 💥 Er hatte die Salzburger im Februar als 1. übernommen, dann stürzten die Bullen auf den 3. Platz ab – das schlechteste Endergebnis seit der Übernahme Red Bulls 2005. 1/2 pic.twitter.com/6HRxcIUPPA — Transfermarkt (@Transfermarkt) May 18, 2026

A negatív rekordot mégsem a védelem hozta össze. Szintén márciusban, a salzburgi támadókat beolthatták gól ellen. A csapat zsinórban négy meccsen nem lőtt gólt, hasonlóra a Red Bull 20 éves színrelépése óta nem volt példa.

Méregdrága keret, széteső fegyelem és edző-játékos verekedés

A csapat hónapról hónapra omlott össze morálisan. Nem jutottak be a Bajnokok Ligája ligaszakaszába, a selejtező harmadik körében a Club Brugge jelentette a végállomást. Az Európa-ligában folytathatták, de túl sok sikerélményük nem volt: a nyolc meccsből csupán kettőt tudtak megnyerni, így búcsúztak a sorozattól.