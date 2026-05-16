Schäfer András csapata, az Union Berlin a Bundesliga előző körében megtörte rossz sorozatát és hat meccs után nyert újra. Az Union Berlin ezúttal az Augsburg együttesét fogadta.

Schäfer András a szezon legjobb meccsét játszotta a Bundesliga zárófordulójában

Schäfer András vezérletével nyert az Union Berlin

A magyar válogatott középpályás, aki legutóbb a Mainz ellen csereként állt be az utolsó félórára, most kezdőként szerepelt az Unionban és kulcsszerepe volt a győzelemben. A fővárosi együttes már a 10. percben megszerezte a vezetést: egy előrevágott labdára Burke ugyan alászaladt, de a vendégek kapusa, Dahmen ütközött a saját csapattársával, az érkező Schäfer András pedig estében éppen úgy tette tovább, hogy Andrej Ilicnek csak üres kapuba kellett passzolna a labdát. A szerb csatár még a félidő végén megduplázta a hazaiak előnyét, így magabiztos előnnyel vonulhattak a szünetre.

Az 54. percben aztán Schäfer villant. Egy kis szöglet után a magyar középpályás kapta meg a labdát a tizenhatos bal sarkánál, befelé húzott, majd bődületesen nagy gólt ragasztott a hosszú felső sarokba. Az idénybli első gólpasszát jegyző, góljanak számát pedig megduplázó Schäfer végigjátszotta a mérkőzést. A gólt ide kattintva lehet megnézni!

A vgeredményt a csereként beállt Woo-Yeong Jeong állította be a hajrában. A berliniek az áprilisban kinevezett Marie-Louise Eta irányításával másodszor tudtak nyerni és a 11. helyen zárták a német labdarúgó-bajnokság idei szezonját

Az utolsó forduló előtt az utolsó három helyezett egyaránt 26 pontos. A bajnokság végén az utolsó kettő kiesik, a 16. pedig osztályozót játszik a bennmaradásért.