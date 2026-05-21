Schäfer András hihetetlenül hullámzó idényt futott az Union Berlinnél, amely úgy ért be a Bundesliga 11. helyére, hogy a szezon közben menesztette Steffen Baumgart vezetőedzőt. Az átmeneti megoldás Marie-Louise Eta lett, aki a topbajnokságok első női edzőjeként öt tétmérkőzésen két győzelmet is aratott, s irányítása alatt a magyar válogatott középpályás gólt is szerzett.

Mauro Lustrinelli lett Schäfer András új edzője

Svájcból érkezik Schäfer Andrásék új edzője

Az Union Berlin csütörtökön a hivatalos oldalán jelentette be, hogy a svájci Mauro Lustrinelli veszi át a fővárosiak irányítását. Az 50 éves szakember eddigi legnagyobb sikerét az FC Thun kispadján érte el, ahol feljutóként rögtön megnyerte a bajnokságot − ezt a fővárosiak is kiemelték a közleményben.

„Mauro Lustrinelli az elmúlt években bebizonyította, hogy képes csapatokat formálni és fejleszteni. A bajnoki cím megszerzése egy újonc csapattal nemcsak szakmai kvalitásait, hanem a vezetési képességeit is bizonyította. Ráadásul a futballstílusa is megfelel az elképzeléseinknek. Aktívabban szeretnénk játszani, több fiatal játékost beépíteni a csapatba, és együtt sikereket elérni. Meggyőződésünk, hogy ehhez a megfelelő edzőt szerződtettük, és örömmel várjuk az együttműködést” – írja az Union Berlin.

Als Stürmer führte er den FC Thun in die Champions League.



Als Trainer wird er mit eben diesem direkt nach dem Aufstieg Schweizer Meister.



Nun übernimmt Mauro #Lustrinelli den 1. FC Union Berlin! #FCUnion #Bundesliga pic.twitter.com/WSY8cK1VL8 — 1. FC Union Berlin (@fcunion) May 21, 2026

Már nagyon várom, hogy megkezdhessem a munkát. Az Union egy különleges klub, egyértelmű értékekkel és őszinte emberekkel. Rendkívül motivált vagyok, és alig várom, hogy a vezetőséggel, a munkatársakkal, a szurkolókkal és természetesen a csapattal együtt nekivágjunk egy új útnak. Összetartással, szenvedéllyel, becsületes munkával és bátorsággal együtt sikeresek lehetünk”

− fogalmazott Lustrinelli, aki hivatalosan júliusban áll munkába.

Hogy a svájci szakember kinevezése milyen hatással lesz Schäferre, az csak később fog kiderülni. Ami biztos, hogy a 43-szoros magyar válogatott középpályás a mostani idényt 31 tétmérkőzéssel és két góllal zárta.