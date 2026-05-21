Schäfer András hihetetlenül hullámzó idényt futott az Union Berlinnél, amely úgy ért be a Bundesliga 11. helyére, hogy a szezon közben menesztette Steffen Baumgart vezetőedzőt. Az átmeneti megoldás Marie-Louise Eta lett, aki a topbajnokságok első női edzőjeként öt tétmérkőzésen két győzelmet is aratott, s irányítása alatt a magyar válogatott középpályás gólt is szerzett.
Svájcból érkezik Schäfer Andrásék új edzője
Az Union Berlin csütörtökön a hivatalos oldalán jelentette be, hogy a svájci Mauro Lustrinelli veszi át a fővárosiak irányítását. Az 50 éves szakember eddigi legnagyobb sikerét az FC Thun kispadján érte el, ahol feljutóként rögtön megnyerte a bajnokságot − ezt a fővárosiak is kiemelték a közleményben.
„Mauro Lustrinelli az elmúlt években bebizonyította, hogy képes csapatokat formálni és fejleszteni. A bajnoki cím megszerzése egy újonc csapattal nemcsak szakmai kvalitásait, hanem a vezetési képességeit is bizonyította. Ráadásul a futballstílusa is megfelel az elképzeléseinknek. Aktívabban szeretnénk játszani, több fiatal játékost beépíteni a csapatba, és együtt sikereket elérni. Meggyőződésünk, hogy ehhez a megfelelő edzőt szerződtettük, és örömmel várjuk az együttműködést” – írja az Union Berlin.
Már nagyon várom, hogy megkezdhessem a munkát. Az Union egy különleges klub, egyértelmű értékekkel és őszinte emberekkel. Rendkívül motivált vagyok, és alig várom, hogy a vezetőséggel, a munkatársakkal, a szurkolókkal és természetesen a csapattal együtt nekivágjunk egy új útnak. Összetartással, szenvedéllyel, becsületes munkával és bátorsággal együtt sikeresek lehetünk”
− fogalmazott Lustrinelli, aki hivatalosan júliusban áll munkába.
Hogy a svájci szakember kinevezése milyen hatással lesz Schäferre, az csak később fog kiderülni. Ami biztos, hogy a 43-szoros magyar válogatott középpályás a mostani idényt 31 tétmérkőzéssel és két góllal zárta.
