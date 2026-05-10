Schäfer András csapata, az Union Berlin vasárnap azzal a céllal látogatott a Mainz otthonába, hogy lezárja hatmérkőzéses nyeretlenségi sorozatát.

Schäfer András ezúttal csereként állt be az Union Berlin bajnokiján

Fotó: SOEREN STACHE / DPA

Hat meccs után nyert újra Schäfer András csapata

A magyar válogatott középpályás a 60. percben lépett pályára 1-1-es állásnál. Bár a hazaiaknak irányították a meccs nagy részt, a hajrában a fővárosi együttes Oliver Burke és Josip Juranovic góljaival elvitte a három pontot.

A berliniek négy vereség és két döntetlen után örülhettek újra győzelemnek. Az Union Berlin így tehát az áprilisban kinevezett Marie-Louise Eta irányításával először tudott nyerni és feljött a 12. helyre a teballán.

Az utolsó forduló előtt az utolsó három helyezett egyaránt 26 pontos. A bajnokság végén az utolsó kettő kiesik, a 16. pedig osztályozót játszik a bennmaradásért.

Bundesliga, 33. forduló:

Hamburger SV-SC Freiburg 3-2 (1-1)

1. FC Köln-1. FC Heidenheim 1-3 (1-2)

FSV Mainz 05-Union Berlin 1-3 (0-1)

