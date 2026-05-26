Komoly teljesítményt mutatott a pályán, így a kölcsönben szereplő szélsőt véglet megszerezte angol csapatától az ETO FC Győr. Schön Szabolcs kölcsönszerződése egy évre szólt, a nyáron vissza kellett volna térnie a Bolton Wanderershez.

Végleg megszerezte Schön Szabolcsot a magyar bajnok

A 25 éves szélsőt az őszi szezonban több poszton is tesztelte Borbély Balázs vezetőedző. Mindkét szélen szerepelt, és bal oldali védőt is játszott. Novemberre viszont már alapemberré küzdötte magát Győrben. Borbély bizalmát gólokkal és gólpasszokkal hálálta meg.

Sebessége és agilitása a továbbiakban is nagy erősséggé teheti a csapatunkban. Schön Szabolcs 2028-ig érvényes szerződést kötött klubunkkal. További szép sikereket kívánunk együtt, bajnokként”

— áll a győri klub közleményében, arról azonban nem számoltak be, milyen összeget kellett fizetni a válogatott játékosért.

Jó formájának és egyenletes teljesítményének köszönhetően Schön visszakerült Marco Rossi keretébe. A Szlovénia elleni felkészülési mérkőzésen pedig ő szerezte a nemzeti csapat idei egyetlen gólját. Az NB I szezonjának utolsó három meccsén kulcsszerepet vállalt, két góllal és két gólpasszal segítette bajnoki címhez az ETO-t, a 2025/2026-os kiírásban pedig összesen hat gól és három assziszt került a neve mellé.

Schön a magyar válogatott júniusi összetartására is meghívót kapott, azonban kedden elhagyta a Telki Edzőközpontot.