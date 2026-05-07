Shakira akár a labdarúgó-világbajnokságok koronázatlan királynője is lehetne, hiszen a kolumbiai szépséget pályafutása során már másodszor kérték fel arra, hogy énekelje el a foci-vb hivatalos dalát.

Shakira koncertjein mindig rendkívül forró a hangulat

A 49 éves szépség a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon a „Waka Waka (This Time for Africa)” című dalával tarolt, amely jelenleg 4,5 milliárd megtekintésnél jár a legnépszerűbb videómegosztó oldalon.

Shakira ismét előrukkol a foci-vb slágerével

A kolumbiai énekesnőt 16 évvel a szenzációs sikere után ismét felkérték egy hivatalos vb-dalra, melybe ezúttal a nigériai Burna Boy is becsatlakozott vendégelőadóként.

A foci-vb hivatalos dala a „Dai Dai” címet viseli, a hozzátartozó videóklipet pedig a brazilok legendás stadionjában, a 89 ezer férőhelyes Maracanában forgatták.

A kolumbiai szépség egyébként rendkívül otthonosan mozog a labdarúgás világában, hiszen 2011 és 2022 között egy párt alkotott Gerard Piquével, a Barcelona világ- és Európa-bajnok védőjével, akitől két fia is született: Milan és Sasha.