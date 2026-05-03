Kórházba került a manchesteriek legendás edzője. Sir Alex Ferguson az Old Traffordon tartózkodott, hogy megtekintse korábbi csapata rangadóját a Liverpool ellen.

Kórházba szállították Sir Alex Fergusont

Fotó: PETER POWELL / MTI/EPA

Kórházba szállították Sir Alex Fergusont

A Manchester United legsikeresebb menedzsere rendszeresen látogatja a klub hazai és idegenbeli meccseit, most azonban nem láthatta élőben, ahogyan a Vörös Ördögök 3–2-re legyőzik a Liverpoolt. A 84 éves edzőikon rosszul érezte magát a találkozó előtt körülbelül egy órával, ezért kórházba szállították.

Ferguson 2018-ban kapott agyvérzést, akkor életmentő műtéten kellett átesnie, de felépült és korához képest teljes életet élhet. Sajtóhírek szerint semmi jel nem utalt arra, hogy ez a korábbi eset összefüggésben állna vasárnapi rosszullétével. Elővigyázatossági okokból szállították kórházba, várhatóan hamarosan már saját otthonában lábadozhat.

A legendás menedzser, aki 13-szor nyerte meg a Premier League-et, 2013-ban vonult vissza az edzősködéstől.