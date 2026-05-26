A spanyol válogatott hétfőn hozta nyilvánosságra a vb-keretét, amelynek legnagyobb szenzációja egyértelműen az volt, hogy egyetlen Real Madrid játékos sem került be. Ugyancsak kimaradt a Barcelona focistája, Ansu Fati, aki a nem rég véget ért idényt a Monaco csapatánál töltötte kölcsönben.

A Barcelona elfeledett csodagyereke, Ansu Fati kimaradt a spanyol válogatott keretéből

Fatit, aki 16 évesen mutatkozott be a Barcelona első csapatában, óriási tehetségnek tartották pár éve, sokáig Lionel Messi utódját látták benne, amiatt az argentin klasszis 10-es mezszámát is megkapta a gránátvörös-kékeknél, ám karrierjét sorozatos sérülések nehezítették, emiatt pedig nem kapott rendszeres játéklehetőséget, sőt előbb a Brightonnak, legutóbb pedig a Monacónak adták kölcsön.

A spanyol támadó minden sorozatot figyelembe éve 30 tétmeccsen 12 gólt lőtt a francia együttes színeben, ám ez sem volt elég, hogy Luis de la Fuente szövetségi kapitány meghívót küldjön neki a június 11-én kezdődő labdarúgó-világbajnokságra készülő spanyol válogatottba.

A Monaco csak a hetedik helyen zárt a Ligue 1-ben, így lemaradt a nemzetközi kupaindulásról. A támadó különösen az idény végére lendült formába, és több fontos gólt is szerzett, a francia klub pedig állítólag szeretné végleg megszerezni a Barcelonától a korábban óriási tehetségnek tartott futballistát, de a Sevilla is szívesen látná a soraiban.

Ansu Fati apja csalódott a spanyol válogatott szövetségi kapitánya döntése miatt

Tekintve, hogy a 10-szeres válogatott szélső legutóbb 2023 októberében játszott a nemzeti csapatban, ez nem igazán meglepetés, a játékos édesapja azonban csalódott a döntés miatt.

A bissau-guineai származású futballista apja, Boni Fati úgy érzi, fia remek szezont futott Franciaországban, ezért ott lett volna a helye a vb-keretben. Fati szerint a fia jelenleg a legjobb spanyol támadó, és ezt a statisztikák is bizonyítják.

Több statisztika szerint is az egyik leghatékonyabb spanyol csatár volt Európában. De ha a válogatottnál nem így látják, akkor nincs mit tenni

– mondta Bori Fati az EremNewsnak.