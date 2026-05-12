Luis de la Fuente kihirdette a spanyol válogatott bő vb-keretét, amelyből kimaradt a Real Madrid csapatkapitánya, Dani Carvajal, aki már a klubjánál is megalázó helyzetbe került. A rutinos jobbhátvédet az idény hajrájában komoly fizikai problémák hátráltatták, ráadásul nemrég sérülést is szenvedett, így a spanyol válogatott szövetségi kapitánya végül nem számolt vele a tornára készülő keretben.

A spanyol válogatott így sem marad Real Madrid-játékos nélkül

Az 52-szeres válogatott, négyszeres BL-győztes és Európa-bajnok Carvajal távolléte különösen érzékenyen érintheti a madridiakat, hiszen a védő hosszú évek óta alapembere klubjának és a válogatottnak is, de a foci-vb-t biztosan nélküle rendezik majd. A Real Madrid azonban így sem marad képviselők nélkül a nemzeti csapatban.

A keretben ott van Fran García, aki Álvaro Arbeloa irányítása alatt stabil és veszélyes játékossá vált a bal oldalon. Szintén meghívót kapott Dean Huijsen is, a fiatal középhátvéd, aki a közelmúltban döntött úgy, hogy Spanyolországot képviseli nemzetközi szinten.

A legnagyobb meglepetést azonban Gonzalo García neve jelenti. A madridi születésű támadó robbanásszerű idényt futott a Real első csapatában: több mint harminc mérkőzésen kapott lehetőséget, és fontos gólokat is szerzett.

A szövetségi kapitányoknak egyelőre egy 55 fős, bő keretnévsor kellett leadniuk a világbajnokságra, de ez idővel tovább szűkül majd.