A másodosztályú Torreense története első portugál kupáját nyerte meg, miután hosszabbításban 2–1-re legyőzte a Sportingot. Stopira, a korábbi Videoton- és Fehérvár-játékos lett a döntő hőse: a 38 éves, magyar állampolgársággal is rendelkező zöld-foki-szigeteki védő a 113. percben értékesített büntetővel döntötte el a finálét.

A hosszú éveken át Magyarországon futballozó Stopira a hosszabbítás hajrájában állt oda a tizenegyeshez, és nem hibázott. A gól nemcsak kupagyőzelmet ért a Torreensének, hanem történelmi sikert is: a portugál másodosztályú klub először hódította el a trófeát. 

Fotó: PEDRO ROCHA / AFP
Fotó: PEDRO ROCHA / AFP

Stopira gólja történelmet ért

A Torreense számára már a döntőbe jutás is hatalmas eredmény volt, a Sporting legyőzésével azonban a klub történetének legnagyobb sikerét aratta. A fináléban 1–1 után jött a hosszabbítás, majd a 113. percben Stopira büntetője, amely eldöntötte a kupát. A hátvéd harcolta ki a büntetőt, majd rendkívül magabiztosan bombázott a kapu jobb oldalába.

Stopira neve a magyar futballszurkolóknak különösen ismerős lehet. A zöld-foki-szigeteki válogatott játékos 2012-ben igazolt a Videotonhoz, és összesen 11 évet töltött a fehérvári klubnál.

A Vidi búcsúcikke szerint bajnok és kupagyőztes lett a csapattal, valamint ő játszotta a klub történetének legtöbb nemzetközi tétmérkőzését. 

A védő 2019 decemberében magyar állampolgársági esküt is tett Székesfehérváron. A Nemzeti Sportnak akkor arról beszélt, hogy Magyarországot a második otthonának tekinti, és bár a magyar nyelvet a világ egyik legnehezebb nyelvének tartja, szeretné megtanulni. 

Ott lesz a nyári világbajnokságon

Stopira idényzárása azért is különleges, mert hat nappal a kupadöntő előtt biztossá vált, hogy bekerült Zöld-foki-szigetek világbajnoki keretébe. A FIFA közlése szerint a szigetország története során először szerepelhet futball-világbajnokságon, Stopira pedig ott van a 26 fős keretben. 

Torreense's Cape Verdean defender #02 Stopira (C) celebrates after scoring his team's second goal from the penalty spot during the 'Taca de Portugal' (Portugal's Cup) final football match between Sporting CP and SCU Torreense at Jamor Stadium in Oeiras, on May 24, 2026. (Photo by PEDRO ROCHA / AFP)
Fotó: PEDRO ROCHA / AFP

A korábbi fehérvári játékos már a döntő előtt is magabiztosan beszélt a Torreense esélyeiről. A portugál Recordnak azt mondta: tisztelik a Sportingot, de nincs vesztenivalójuk, és nem veszíteni mennek a fináléba, hanem hogy nyerjenek.

Végül pontosan ez történt: a másodosztályú Torreense legyőzte a portugál sztárcsapatot, Stopira pedig magyar állampolgárként, zöld-foki-szigeteki válogatottként és korábbi Videoton-játékosként is emlékezetes főszereplője lett a kupadöntőnek.

