A hosszú éveken át Magyarországon futballozó Stopira a hosszabbítás hajrájában állt oda a tizenegyeshez, és nem hibázott. A gól nemcsak kupagyőzelmet ért a Torreensének, hanem történelmi sikert is: a portugál másodosztályú klub először hódította el a trófeát.

Stopira bebombázta, a Torreense kupagyőztes lett

Fotó: PEDRO ROCHA / AFP

Stopira gólja történelmet ért

A Torreense számára már a döntőbe jutás is hatalmas eredmény volt, a Sporting legyőzésével azonban a klub történetének legnagyobb sikerét aratta. A fináléban 1–1 után jött a hosszabbítás, majd a 113. percben Stopira büntetője, amely eldöntötte a kupát. A hátvéd harcolta ki a büntetőt, majd rendkívül magabiztosan bombázott a kapu jobb oldalába.

Stopira neve a magyar futballszurkolóknak különösen ismerős lehet. A zöld-foki-szigeteki válogatott játékos 2012-ben igazolt a Videotonhoz, és összesen 11 évet töltött a fehérvári klubnál.

A Vidi búcsúcikke szerint bajnok és kupagyőztes lett a csapattal, valamint ő játszotta a klub történetének legtöbb nemzetközi tétmérkőzését.

A védő 2019 decemberében magyar állampolgársági esküt is tett Székesfehérváron. A Nemzeti Sportnak akkor arról beszélt, hogy Magyarországot a második otthonának tekinti, és bár a magyar nyelvet a világ egyik legnehezebb nyelvének tartja, szeretné megtanulni.

Ott lesz a nyári világbajnokságon

Stopira idényzárása azért is különleges, mert hat nappal a kupadöntő előtt biztossá vált, hogy bekerült Zöld-foki-szigetek világbajnoki keretébe. A FIFA közlése szerint a szigetország története során először szerepelhet futball-világbajnokságon, Stopira pedig ott van a 26 fős keretben.

Fotó: PEDRO ROCHA / AFP

A korábbi fehérvári játékos már a döntő előtt is magabiztosan beszélt a Torreense esélyeiről. A portugál Recordnak azt mondta: tisztelik a Sportingot, de nincs vesztenivalójuk, és nem veszíteni mennek a fináléba, hanem hogy nyerjenek.

Végül pontosan ez történt: a másodosztályú Torreense legyőzte a portugál sztárcsapatot, Stopira pedig magyar állampolgárként, zöld-foki-szigeteki válogatottként és korábbi Videoton-játékosként is emlékezetes főszereplője lett a kupadöntőnek.