Mohamed Szalah 2017 és 2026 között 441 tétmérkőzésen viselhette a Liverpool mezét, vasárnap pedig jön az utolsó, 442. fellépése a Vörösöknél. Szoboszlaiék az angol Premier League zárófordulójában a Brentfordot fogadják az Anfielden, ez pedig egy kiváló lehetőség lesz, hogy méltóképpen búcsúzzon el az egyiptomi klasszis.

Szalah így ünnepelte a második angol bajnoki címét

Szalah elvitte a családját az Anfieldre

A 113-szoros egyiptomi válogatott támadó a legfrissebb fotók alapján már most megkezdte a búcsút a Liverpool otthonában. Szalah a családjával együtt sétálgatott az Anfield gyepén, s egy ikonikus fénykép előtt is lefotózták őket. Erre a magyar szurkolók is jó szívvel emlékeznek vissza,

hiszen ekkor lett a 2024-2025-ös idény bajnoka a Liverpool egy Tottenham elleni 5-1-es győzelemmel.

Szalah ezen a mérkőzésen betalált, a gólpasszt pedig az a Szoboszlai Dominik adta, aki előtte egy asszisztot már kiosztott Luis Díaznak.

Jelen állás szerint a 33 éves klublegenda 257 góllal és 122 assziszttal zárhatja le liverpooli karrierjét, és hiába a korábban összeszedett kisebb sérülése, Arne Slot az Aston Villa elleni bajnokihoz hasonlóan szinte biztosan pályára küldi. Szalah kétszer nyert angol bajnokságot, ugyanennyiszer Ligakupát és egyszer pedig az Fa-kupát is elhódította, s a szurkolók legnagyobb örömére a Bajnokok Ligája-siker is összejött számára.