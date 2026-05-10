A Fradi Toon Raemaekers 111. percben lőtt góljával 1-0-ra győzte le a ZTE-t, így története során 25. alkalommal lett Magyar Kupa-győztes. Az előző két évben elvesztett MK-döntő után az FTC szurkolói ezúttal ünnepelhettek a Puskás Arénában, ám a díjátadó elején mégis hangos füttyszó hallatszott részükről. Épp akkor, amikor Szalai Ádám megjelent, és bemutatták, mint díjátadót. Az egykori focista 86-szor volt magyar válogatott, Szoboszlai Dominik elődje volt a nemzeti együttes csapatkapitányaként, jelenleg pedig Marco Rossi szövetségi kapitány segítőjeként vállal szerepet.

Az FTC szurkolóinak ünneplését füttyszó is tarkította Szalai Ádám irányába, Kubatov Gábor segített megmagyarázni ezt a Magyar Kupa-döntő után

Fotó: Kurucz Árpád

Szalai Ádám a kiemelt állami futballakadémiákat felügyelő Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) módszertani igazgató-helyetteseként dolgozik, és korábban egyértelművé tette, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) oldalán áll a magyarszabály kérdésében. A Fradi szurkolói és vezetői eközben már többször is kifejezték nemtetszésüket a mostani idényben bevezetésre került ajánlás kapcsán, miszerint az NB I-ben egyszerre legalább öt magyarnak kell pályán lennie csapatonként. Robbie Keane együttese ezt teljesítette, legutóbb Mariano Gómez honosításának is köszönhetően.

Kubatov Gábor szavai alapján valóban Szalai Ádám volt az FTC-szurkolók célkeresztjében

A Ferencváros elnöke, Kubatov Gábor a kupadöntő – amelyen a fővárosiak kezdőcsapatában Gómezzel együtt három magyar szerepelt – után ismét kitért a magyarszabályra.

„Mindig is tiltakoztam a magyarszabály ellen. Nem lehet szisztémákat begyakorolni, játékosokat kell magyar állampolgárrá tenni, fölösleges köröket kell futni. Ha valaki magyar, az kerüljön be, legyen jobb, mint a külföldiek, egy edző a legjobb játékosokat fogja föltenni a pályára én mindig ebben hittem és ez megerősíti a magyar futballt. Mi egy másik irányban indultunk el, én efölött nem tudok és nem is akarok napirendre térni, szerintem ez egy rossz döntés" – nyilatkozta Kubatov, akinek szavai alapján még egyértelműbbé vált, hogy a szurkolók füttyszava Szalai Ádám és az MLSZ magyarszabálya ellen szólt.