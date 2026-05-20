Szerhij Rebrov április végén közös megegyezéssel távozott az ukrán labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, miután a magyarokkal ősszel azonos Nemzetek Ligája csoportban szereplő együttes nem jutott ki a nyári világbajnokságra. Az ukránok azóta már megtalálták az utódot, sőt úgy fest, hogy az 51 éves ukrán tréner sem marad már sokáig csapat nélkül.

Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Megvan Szerhij Rebrov új csapata? Ismét az arab világban vállalhat munkát

A szakember neve az elmúlt hetekben több görög csapattal is összefüggésbe került. A görög sajtó szerint a Panathinaikosz és az Olympiakosz is érdeklődött iránta, ám végül egy közel-keleti ajánlat lehet a befutó. A Sport24 információi szerint Rebrov mindenben megegyezett Dzsudzsák Balázs korábbi csapatával, az al-Vahdával, és hamarosan aláírhatja a szerződését, majd azt követően áteszi a csapat irányítását. A magyar válogatott rekordere 2016-ban nagyjából 3,5 millió euróért igazolt az al-Vahda csapatához, ahol 2018-ban szuperkupát nyert, összesen pedig 56 meccsen 15 gólt és 25 gólpasszt jegyzett.

🟤🇺🇦 الوحدة يقترب من التعاقد مع المدرب الأوكراني سيرجي ريبيرف (51 عاماً) مدرب منتخب أوكرانيا.



⚠️ سبق وأن حقق بطولتي الدوري وكأس الرابطة مع العين. pic.twitter.com/ELUvaQLtpY — 🇦🇪 سدّد (@UAEkick) May 19, 2026

Az ukrán válogatott volt szövetségi kapitányának számára nem lesz ismeretlen a közel-keleti futballvilág, hiszen a 2021/2022-es idényben a szintén egyesült arab emírségekbeli al-Ain vezetőedzőjeként már bajnoki címet és kupagyőzelmet is ünnepelhetett, sőt a Ferencváros előtt Szaúd-Arábiában is dolgozott az al-Ahli csapatánál.

Szerhij Rebrov Magyarországon a Ferencváros edzőjeként vált igazán ismertté, hiszen három bajnoki címet nyert a zöld-fehérekkel, és hosszú idő után ismét bejuttatta a klubot a Bajnokok Ligája csoportkörébe.