Úgy tűnik, nem sokáig marad csapat nélkül a Ferencváros korábbi sikeredzője. Sajtóhírek szerint ugyanis az Arab Emírségek élvonalbeli labdarúgó-bajnokságában szereplő al-Vahda megállapodott Szerhij Rebrovval.

Szerhij Rebrov április végén közös megegyezéssel távozott az ukrán labdarúgó-válogatott szövetségi kapitányi posztjáról, miután a magyarokkal ősszel azonos Nemzetek Ligája csoportban szereplő együttes nem jutott ki a nyári világbajnokságra. Az ukránok azóta már megtalálták az utódot, sőt úgy fest, hogy az 51 éves ukrán tréner sem marad már sokáig csapat nélkül.

Szerhij Rebrov visszatérhet az Egyesült Arab Emírségekbe
Fotó: FRANCK FIFE / AFP

Megvan Szerhij Rebrov új csapata? Ismét az arab világban vállalhat munkát

A szakember neve az elmúlt hetekben több görög csapattal is összefüggésbe került. A görög sajtó szerint a Panathinaikosz és az Olympiakosz is érdeklődött iránta, ám végül egy közel-keleti ajánlat lehet a befutó. A Sport24 információi szerint Rebrov mindenben megegyezett Dzsudzsák Balázs korábbi csapatával, az al-Vahdával, és hamarosan aláírhatja a szerződését, majd azt követően áteszi a csapat irányítását. A magyar válogatott rekordere 2016-ban nagyjából 3,5 millió euróért igazolt az al-Vahda csapatához, ahol 2018-ban szuperkupát nyert, összesen pedig 56 meccsen 15 gólt és 25 gólpasszt jegyzett.

Az ukrán válogatott volt szövetségi kapitányának számára nem lesz ismeretlen a közel-keleti futballvilág, hiszen a 2021/2022-es idényben a szintén egyesült arab emírségekbeli al-Ain vezetőedzőjeként már bajnoki címet és kupagyőzelmet is ünnepelhetett, sőt a Ferencváros előtt Szaúd-Arábiában is dolgozott az al-Ahli csapatánál.

Szerhij Rebrov Magyarországon a Ferencváros edzőjeként vált igazán ismertté, hiszen három bajnoki címet nyert a zöld-fehérekkel, és hosszú idő után ismét bejuttatta a klubot a Bajnokok Ligája csoportkörébe. 

