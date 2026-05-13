A hatóságok szerint mintegy 70 Serie A-hoz köthető futballista neve merült fel a nemrégiben kirobbant prostitúciós ügy kapcsán, de állítólag más sportágak sztárjai is az érintettek között lehetnek. A szexpartikon úgynevezett „all inclusive” csomagokat kínáltak, amelyek klubpartikat, luxusszállodai tartózkodást és escortszolgáltatásokat is magukban foglaltak. Az eseményeken a dinitrogén-oxid (közismertebb nevén nevetőgázt) használata is előkerült, mivel a doppingvizsgálat ezt nem mutatja ki.

Theo Hernández lehet a szexbotrány egyik főszereplője

Theo Hernández egy szexpartin videózott?

Kedden a közösségi médiát elárasztotta egy olyan videó, amelyen az AC Milan korábbi játékosa, Theo Hernández látható, amint nevetőgázt szív egy ilyen escortpartin. Jelenléte azért sem lehet véletlen, hiszen éppen egy milánói éjszakai életben működő rendezvényszervező céget gyanúsítanak a prostitúciós hálózat működtetésével. A botrány kapcsán olyan sztárok neve merült fel, mint Hakan Calhanoglu, Rafael Leao, Gianluigi Donnarumma, Sandro Tonali vagy éppen Brahim Díaz.

Visszatérve Hernándezhez, a francia futballista állítólag szervezőként tevékenykedett, ő vette fel a kapcsolatot az emberekkel, s még külön ezekre az alkalmakra egy furgont is vásárolt.

Fontos megjegyezni, hogy az üggyel kapcsolatban semmilyen hivatalos bírói döntés nem született még, egyelőre tisztázatlanok körülmények.

Hernández a 2017-2018-as szezon végén bár nem volt alapember, mégis Bajnokok Ligáját nyert a Real Madriddal, majd hat évet húzott le Milánóban, hogy a Közel-Keletre szerződjön.