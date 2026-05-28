A mérkőzés után a klub elnöke, Szijjártó Péter a Facebookon értékelte a látottakat, és hangsúlyozta: a csapat még bajnoki aranyérmes is lehet, de ehhez az MTK hátralévő eredményeinek alakulása is szükséges.

A Honvéd elnöke, Szijjártó Péter büszke lehet a fiatalokra

A helyzet ugyanis szoros:

a fővárosi rivális MTK Budapest kevesebb mérkőzést játszott, és matematikailag még megelőzheti a Honvédot. A végső sorrendet a hátralévő fordulók döntik el, pontegyenlőség esetén pedig a győzelmek száma lesz a mérvadó.

Szijjártó Péter bejegyzésében külön kiemelte a szakmai stáb munkáját is. A csapatot Körtvélyesi István és Deák Zsolt vezeti, akiknek irányításával az U16-os együttes látványos fejlődésen ment keresztül a szezon során. Az elnök szerint ez is bizonyítja, hogy a Honvéd akadémiája továbbra is az ország egyik legerősebb utánpótlásbázisa.

A Gödöllő elleni mérkőzésen már az első percektől egyértelmű volt a hazai fölény: gyors gólokkal 5–0-s előnyt építettek ki a szünetre a kispesti fiatalok, majd a második félidőben sem lassítottak, végül 8–1-es sikert arattak.

A szezon még nem ért teljesen véget: a csapatra egy nemzetközi torna is vár, ezt követően pedig jöhet a jól megérdemelt pihenőidő.

A klubvezetés és az akadémiai stáb egyaránt bizakodva tekint a folytatás elé, különösen annak fényében, hogy a korosztály több játékosa már az idősebb csapatokban is lehetőséget kapott az idény során.

A bejegyzés végén Szijjártó Péter a klub hagyományaihoz hűen röviden összegezte az üzenetet szivecskékkel: